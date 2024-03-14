Європарламент закликав до діалогу про "безвіз" із Вірменією

Європарламент ухвалив резолюцію про зближення з Вірменією. У ній ідеться про поступову інтеграцію в єдиний ринок ЄС, військову допомогу, а також про відносини з РФ і Азербайджаном.

Європейський парламент вважає, що настав час почати діалог із Вірменією про лібералізацію візового режиму. Про це йдеться в резолюції, ухваленій у середу, 13 березня, у Страсбурзі. За неї проголосували 504 депутати, 4 виступили проти, 32 утрималися. Дискусія на тему зближення Брюсселя і Єревана відбулася в Європарламенті наприкінці лютого.

Зближення ЄС і Вірменії

Європарламент вітає сильне бажання Вірменії зміцнити і зробити пріоритетними свої відносини з ЄС і вважає, що Європейський Союз повинен "скористатися цим потенційним геополітичним зрушенням і допомогти Вірменії міцніше закріпитися у співтоваристві демократій".

Єврокомісії та країнам ЄС слід почати роботу над дорожньою картою для виведення відносин із Вірменією на якісно новий рівень, вважають депутати. Досвід України, Грузії та Молдови має послужити хорошою основою для поступової інтеграції Вірменії з єдиним ринком Євросоюзу, що має принести Єревану відчутні вигоди.

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Вірменія і Росія

"РФ прагне підірвати демократичні основи Вірменії, сіє хаос і дестабілізацію через постійні спроби втручання, включно з дезінформаційними кампаніями", - йдеться в резолюції Європарламенту. Водночас вірменська економіка, як і раніше, значною мірою залежить від Росії, на яку припадає близько 35 відсотків зовнішньої торгівлі Вірменії, зокрема, в енергетичному секторі.

Більш того, Москва може спробувати використати проти Єревана різні погрози, щоб покарати її за незалежний політичний і стратегічний вибір, прогнозують євродепутати. У цьому разі ЄС має бути готовий надати "оперативну допомогу Вірменії, щоб пом'якшити негативні наслідки".

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Військова допомога

Євросоюзу необхідно зміцнювати співпрацю з Вірменією в галузі оборони і виділити їй військову допомогу через Європейський фонд миру, вирішив Європарламент. Він вітає оборонну військову підтримку, яку Вірменії надають кілька країн ЄС, і закликає інші держави до аналогічних ініціатив. Цивільну місію EUMA слід розширити і продовжити її мандат після 2025 року, заявили європарламентарі.

Вони наголосили, що ЄС має бути готовим запровадити санкції щодо фізичних та юридичних осіб, які загрожують суверенітету, незалежності та територіальній цілісності Вірменії.

Вірменія та Азербайджан

Європарламент цілком виступає за відновлення переговорів між Єреваном і Баку з усіх невирішених питань з метою укладення мирного договору. Крім цього, Брюссель закликає Баку почати діалог із карабаськими вірменами, щоб забезпечити дотримання їхніх прав і гарантувати їхню безпеку, включно з їхнім правом повернутися до своїх домівок і жити в безпеці та в гідних умовах. Також депутати закликали Азербайджан звільнити з ув'язнення всіх жителів Нагірного Карабаху і громадян Вірменії.

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Парламент Європейського Союзу рішуче не згоден із тоном деяких заяв лідерів Єврокомісії та Євроради, які привітали президента Ільхама Алієва з переобранням, "не згадавши відсутності демократії в Азербайджані та помилково назвавши Азербайджан надійним партнером". "Ці заяви не відображають позицію ЄС і ніколи не мали бути зроблені після того, як Азербайджан був винен в етнічній чистці в Нагірному Карабасі", - йдеться в резолюції Європарламенту.

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Початок зближення Брюсселя і Єревана

Цивільна місія ЄС у Вірменії (EUMA) запрацювала 20 лютого 2023 року. Це нейтральна моніторингова місія, яка діє на вірменсько-азербайджанському кордоні, причому виключно на вірменській території, оскільки Азербайджан відмовляється її впускати. Вона розрахована на два роки з метою сприяти стабільності в прикордонних районах Вірменії та нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на виступі в Європарламенті 17 жовтня 2023 року закликав до зміцнення відносин, наголосивши, що "Вірменія готова бути ближчою до ЄС настільки, наскільки ЄС вважає це можливим".

У лютому Вірменія і Євросоюз вирішили працювати "над новою амбітною програмою співпраці", повідомив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель після засідання Ради партнерства ЄС-Вірменія. А вже в березні глава МЗС Вірменії Арарат Мірзоян згадав можливість подання Єреваном заявки на отримання статусу кандидата на членство в ЄС.