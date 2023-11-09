Європарламент закликав ЄС ввести ембарго на російський СПГ

Євродепутати пропонують запровадити ембарго на російські скраплений газ, алюміній, алмази та ядерне паливо, а також вважати серйозні випадки обходу санкцій співучастю у воєнних злочинах Росії.

Європейський парламент у четвер, 9 листопада, ухвалив резолюцію з заходами щодо підвищення ефективності санкцій ЄС щодо Росії за її війну проти України.

Зокрема, він закликав Європейський Союз запровадити повну заборону на імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) і скрапленого нафтового газу.

У резолюції наголошується, що ЄС, як і раніше, залишається одним з найбільших клієнтів РФ із закупівлі викопного палива, оскільки досі імпортує трубопровідний газ і СПГ, а також користується низкою винятків з заборони на імпорт сирої нафти та нафтопродуктів.

Крім того, парламентарі закликали ЄС спільно з Великою сімкою (G7) істотно знизити межу цін на російську нафту та нафтопродукти, а також на імпорт пального та інших нафтопродуктів з країн, які не входять до ЄС, якщо ці продукти зроблені з російської нафти.

Євродепутати закликають заборонити провезення через територію ЄС нафти і СПГ, що експортуються з РФ, а також заборонити продаж танкерів Росії та обмежити страхові послуги для танкерів, якщо вони використовуються для експорту російської нафти.

Європарламент закликав ЄС запровадити санкції проти всіх великих російських нафтових компаній і Газпромбанку, їхніх дочірніх компаній, а також їхнього керівництва і рад директорів. На думку депутатів, санкції також мають торкнутися компаній, що будують завод для виробництва, зберігання і відвантаження скрапленого природного газу "Арктик СПГ-2".

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Ембарго на алюміній, алмази, ядерне паливо з РФ

У резолюції також вказано на необхідність розширити санкції на російський алюміній та встановити цінову межу й обмежити обсяг ввезення до ЄС добрив з Росії та Білорусі.

Депутати просять ввести повну заборону на продаж і ограновування алмазів російського походження або тих, що реекспортуються Росією в ЄС, санкції проти державної компанії "Алроса" і впровадити системи відстеження походження алмазів на основі нових технологій.

Ідеться і про те, що ЄС слід заборонити імпорт російської ядерної продукції та обмежити співпрацю з державною корпорацією "Росатом", її керівництвом і дочірніми компаніями тільки тим, що суворо необхідно для забезпечення енергетичної безпеки.

Європейську Комісію і Євроатом депутати закликали надати країнам підтримку в заміні російського ядерного палива, запчастин і послуг альтернативами, "беручи до уваги успішний досвід України".

Судна дочірньої компанії "Росатома" "Атомфлот", на думку європарламентарів, не слід впускати в порти ЄС.

"Від нас залежить, чи зможе Росія й надалі фінансувати цю війну", - наголосив постійний доповідач Європарламенту щодо Росії Андрюс Кубілюс 17 жовтня на дебатах щодо ефективності санкцій ЄС проти РФ за участю представників Єврокомісії та Ради ЄС.

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Обхід санкцій як співучасть у воєнних злочинах

Що стосується обходу санкцій, то Європарламент готовий вважати такі дії співучастю у воєнних злочинах.

"З огляду на те, що санкції ЄС щодо Росії є інструментом зовнішньої політики, спрямованим на припинення незаконної війни, обхід обмежень на експорт критично важливих для війни товарів у певних серйозних випадках може розглядатися і переслідуватися як співучасть у воєнних злочинах Росії", - ідеться в резолюції.

Депутати висловили занепокоєння щодо торгівлі між країнами ЄС і Росією товарами військового призначення, що перебувають під санкціями, а також з приводу повідомлень, що такі країни, як Азербайджан, "відбілюють" російський газ для експорту в ЄС.

Щодо Росії ЄС уже запровадив 11 пакетів санкцій за війну проти України, останній з них був затверджений 23 червня. У Брюсселі обіцяють, що 12-й пакет санкцій проти РФ буде запроваджений найближчим часом.

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