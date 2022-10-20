ЄП закликає протидіяти знищенню культурної спадщини України

Російська війна проти України це намагання знищити ідентичність і культуру суверенної нації через стратегічні цілеспрямовані акти знищення культурної спадщини, тому Єврокомісія та уряди країн-членів ЄС повинні включити нагальні потреби культурного сектору України до програми гуманітарної підтримки країни. А також надати допомогу Києву у документуванні всіх атак російської армії на об’єкти культурної спадщини України, "особливо тих, які становлять ймовірні воєнні злочини, скоєні проти об’єктів, захищених міжнародними конвенціями". Про це йдеться у резолюції Європарламенту "Культурна солідарність з Україною та механізм надзвичайного спільного реагування для культурного відновлення Європи", яка була ухвалена у четвер, 20 жовтня, у Страсбурзі.

Знищення культурної спадщини

У Європарламенті вважають війну проти України "нападом проти нашої спільної європейської ідентичності, цінностей та способу життя, базованих на демократії, повазі до прав людини, гідності, правовладді та культурному різноманітті". У резолюції наголошується, що російське вторгнення "поставило під загрозу існування митців і працівників культури, журналістів і науковців", бо воно спричинило "атмосферу страху та зневіри, які негативно впливають на свободу мистецтва, якість новин, медійну незалежність (…) та свободу висловлювань у широкому сенсі". Окрім того, знищення культурної спадщини України, розграбування, викрадення культурних цінностей і артефактів "становлять серйозну загрозу для ідентичності всіх українців і національних меншин, які проживають у країні", вважають євродепутати.

З огляду на ці критичні обставини євродепутати закликають Єврокомісію створити спеціальний механізм надзвичайного реагування та опору для культурної сфери України. І радять країнам ЄС запропонувати свою допомогу українській владі, особливо на місцевому та регіональному рівнях, "у відбудові культурних пам’ятників". Резолюція підтверджує готовність ЄС "долучитися до збереження творів мистецтва та культурної спадщини шляхом застосування всіх правових інструментів для захисту та запобігання торгівлі або незаконному експорту культурної спадщини під час війни".

У резолюції Європарламент також висловив свою "щиру солідарність з акторами, митцями, авторами, видавцями, творцями-аматорами" і наголосив, що "мистецтво і культура відіграватимуть фундаментальну роль у зціленні та відбудові України". У документі окремо наголошується, що на особливу повагу та підтримку заслуговують ті українські митці, "які чинили опір російському вторгненню, продовжуючи творити мистецтво".

"Вивезення об’єктів культурної спадщини України - воєнний злочин"

Під час дебатів йшлося також про вивезення та нищення предметів української культурної спадщини з 2014 року в анексованому Росією Криму та згодом на окупованому Донбасі і нині на нових захоплених територіях України, де перебуває велика кількість історичних об’єктів і цінностей. "Ми вважаємо вивезення та руйнування об'єктів культурної спадщини воєнним злочином, Росія намагається знищити право України на існування", - заявив під час дебатів, які передували голосуванню за резолюцію, польський євродепутат від "Європейської народної партії" Томаш Франковські. Він наголосив, що створення механізму надзвичайного реагування ЄС для підтримки культурної сфери України "допоможе боротися з варварством", яке коїть російська армія.

Війна Росії проти України несе не лише смерті та руйнування українських міст і сіл, а й нищення культурних пам'яток. ЄС фіксує велику кількість повідомлень про знищення десятків закладів культури, церков, бібліотек. "Росіяни грабують музеї, викрадаючи ікони, монети, картини, інші предмети старовини", - сказала у своєму виступі польська євродепутатка від консерваторів Ельжабета Крук. Вона також зауважила, що досвід Польщі після Другої світової війни свідчить, що Україні буде важко повернути вкрадене. Євродепутат від Кіпру, який представляє групу лівих, Ніязі Кізілюрек вважає справжньою трагедією те, що українські митці перетворилися на біженців. "Вони тікають від війни, вони гинуть і вони потребують нашої підтримки. ЄС повинен створити механізм допомоги культурному сектору України і не чекати, поки це зроблять благодійні фонди", - наголосив політик.

"Скасовувати російську культуру - неприйнятно"

Багато промовців віддавали шану пам’яті диригенту Херсонського музично-драматичного театру Юрію Керпатенку, якого, як повідомило українське міністерство культури, російські військові застрелили у власному будинку після відмови співпрацювати з окупантами. "Ця російська машина руйнації та нищення не поважає міжнародні конвенції", - констатувала французька євродепутатка від фракції лібералів Наталі Луазо. Політикиня також назвала організацію ЮНЕСКО "безпомічною", оскільки, за її словами, "всі чекають від неї більшої рішучості та сміливості" у реагуванні на дії Росії в Україні.

Попри гостру критику та звинувачення на адресу російської влади, у виступах депутатів лунали слова про неприйнятність руху на скасування російської культури в Європі. "Путінський режим не має нічого спільного з літературою та музикою, яку Росія давала світові протягом століть. Нам треба знищити Путіна, а не російську культуру", - наголосив італійський депутат від соціалістів Массіміліано Смеріджіо. А його колега по фракції, німецька депутатка Петра Каммеріверт (Petra Kammerevert) вважає неправильним прибирати з полиць бібліотек книги російських письменників чи скасовувати контракти російським співакам та танцюристам, "якщо тільки вони відкрито не займають пропутінську позицію або не виступають проти європейських цінностей". "Культура може будувати мости, можливо, не зараз, але, можливо, і не в такому вже далекому майбутньому", - наголосила Каммеріверт.