Європарламент вручив премію Сахарова венесуельській опозиції

У Страсбурзі вручили премію "За свободу думки". Лідер венесуельської опозиції Едмундо Гонсалес прийняв нагороду особисто, його соратниця Марія Мачадо, яка переховується у Венесуелі, взяла участь по відеозв'язку.

Європейський парламент вручив премію "За свободу думки", названу на честь радянського фізика та дисидента Андрія Сахарова, лідерам венесуельської опозиції Марії Коріні Мачадо та її соратнику, колишньому кандидату у президенти Едмундо Гонсалесу Уррутія. "Вони безстрашно відстоювали цінності, які є такими важливими для мільйонів венесуельців та для Європейського парламенту - справедливість, демократію та верховенство закону", - заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола на церемонії у вівторок, 17 грудня.

Нагороду особисто прийняв 75-річний Едмундо Гонсалес, який після президентських виборів у Венесуелі був змушений залишити країну і нині проживає в Іспанії, де попросив політичного притулку. Він знову оголосив, що 10 січня має намір повернутися в свою країну, аби скласти присягу президента. "Ми сподіваємося, що цього дня розпочнеться нова ера, ера демократії у Венесуелі", - сказав він агентству AFP.

Водночас 57-річна Марія Мачадо переховується у Венесуелі, з нею організатором церемонії вдалося зв'язатися по відеозв'язку, а нагороду від її імені прийняла її дочка Ана Коріна Соса.

Каракас оголосив переможцем виборів Ніколаса Мадуро

Президентські вибори у Венесуелі відбулися 28 липня. Підконтрольний уряду країни виборчком заявив, що Ніколас Мадуро, який раніше правив країною протягом двох президентських термінів, отримав підтримку 51,2 відсотка виборців. При цьому міжнародні спостерігачі до виборів не були допущені.

За даними опозиції, перемогу на виборах з результатом близько 67 відсотків голосів мав здобути опозиційний кандидат Гонсалес, який висунув свою кандидатуру замість недопущеної до виборів Марії Мачадо. На підтвердження противники Мадуро опублікували понад 80 відсотків бюлетенів, одержаних безпосередньо з виборчих дільниць по всій Венесуелі.

Після оголошення результатів виборів у Каракасі та інших містах Венесуели розпочалися масові протести проти фальсифікацій. За різними даними, під час протестів у країні було вбито від 23 до 27 людей. Прокуратура видала ордер на арешт Гонсалеса.

США офіційно заявили про визнання переможцем на виборах Едмундо Гонсалеса. ЄС не визнає легітимність Мадуро вже другий термін - попередні вибори в країні пройшли за аналогічним сценарієм.

Премія Європарламенту імені Сахарова

Премію "За свободу думки", названу на честь радянського фізика і правозахисника Андрія Сахарова, Європарламент заснував у 1988 році. Її присуджують людям або громадським організаціям, які відзначилися у справі захисту прав людини та основоположних свобод. Розмір премії становить 50 тисяч євро.

У 2023 році премією посмертно нагородили іранську курдку Махсу Аміні , вбиту поліцією моралі, а також іранський масовий рух за права жінок під гаслом "Жінки, життя, свобода!".

У 2022 році премії був удостоєний український народ. У 2021 році нагороду отримав російський опозиціонер Олексій Навальний, який уже тоді перебував у колонії, роком раніше - білоруська опозиція, а у 2018 році - український режисер Олег Сенцов, якого на той час утримували у в'язниці в Росії.