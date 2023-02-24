Європа про річницю вторгнення Росії: Майбутнє України - в ЄС

У річницю вторгнення РФ лідери Євросоюзу запевнили Україну в підтримці на шляху до ЄС і у війні проти Москви. Вони також говорили про необхідність активізувати військову підтримку Києва.

Керівництво Європейського Союзу і країн-членів до річниці вторгнення Росії в Україну у п'ятницю, 24 лютого, висловило солідарність з українським народом і запевнення у подальшій підтримці у боротьбі за агресією РФ.

"Рік жорстокої російської агресії. Рік героїчного українського опору. Рік європейської солідарності. Попереду нас чекає майбутнє єдності. Ви боретеся за свободу, за демократію та за своє місце в Європейському Союзі. Ми з вами, скільки буде потрібно", - сказала у зверненні президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

Вона висловила переконання, що Україна переможе, "тому що українці не здригнуться і не відступлять", а Європа - продовжить їх підтримувати.

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ЄС активізує військову підтримку України

На спільній пресконференції з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнсом Столтенбергом і прем'єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас фон дер Ляєн також повідомила, що ЄС активізує військову підтримку України. "Ми перейдемо до спільних закупівель для доставки термінових військових товарів для України, наприклад боєприпасів калібру 155 міліметрів", - заявила вона.

Голова Єврокомісії також зазначила, що продовжується робота з оборонною промисловістю, щоб нарощувати виробництво обладнання та боєприпасів, як для постачань Україні, так і для поновлення запасів країн-членів.

Необхідно надати Україні те, чого вона потребує

Своєю чергою Столтенберг зауважив, що президенту Росії Володимиру Путіну, не вдалося досягти цілей вторгнення, "Україна встояла, а ЄС і НАТО стоять разом з Україною". "Необхідно надати Україні те, що їй потрібно, аби перемогти. Хтось переймається, що наша підтримка може призвести до ескалації. Але немає варіантів без ризику. І найбільший ризик в тому, що переможе президент Путін", - наголосив він.

Очільник НАТО додав: якщо президент РФ досягне своїх цілей - це стане сигналом для нього і інших авторитарних лідерів, що вони можуть досягати бажаного силою.

Трибунал і посилення санкцій

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола з нагоди річниці наголосила, що як європейці, так і українці прагнуть миру, але його не може бути "без свободи та без справедливості".

"Ось чому Європейський парламент закликає до створення Спеціального трибуналу, який зможе притягнути до відповідальності всіх винних у воєнних злочинах - злочинах, які не мають терміну давності", - йдеться у її колонці на "Європейській правді".

Мецола додала, що ЄС повинен просувати санкції проти Росії, фізичних та юридичних осіб, які підтримують війну і "чинити тиск на інші країни та приватні компанії, які все ще ведуть справи з Кремлем".

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Солідарність з Україною

З нагоди річниці вторгнення солідарність і підтримку Україні висловила низка лідерів країн ЄС. Зокрема президент Франції Еммануель Макрон зробив допис у Twitter українською мовою. "Українки, українці. Франція разом з вами. За солідарність, перемогу та мир", - написав він.

Президент Польщі Анджей Дуда зауважив, що поляки після вторгнення РФ були впевнені - Україна встоїть. "Бо нас - поляків і українців - об’єднує велика любов до свободи. Така величезна, що за неї можна віддати життя", - наголосив він у зверненні.

На тому, що їхні країни продовжуватимуть підтримувати Україну до перемоги наголосили також прем'єрка Фінляндії Санна Марін, президенти Литви Гітанас Науседа, Латвії Егілс Левітс і Естонії Алар Каріс.

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Прапор над Бундестагом

Щоб продемонструвати свою підтримку і солідарності з українським народом у п'ятницю над німецьким Бундестагом був піднятий прапор України. Таким чином керівництво Бундестагу підтримало ініціативу німецько-української парламентської групи.

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