ЄК запропонувала скасувати безвіз для грузинських чиновників

Скасувати безвіз для власників дипломатичних і службових паспортів Грузії вирішила Рада ЄС із закордонних справ, і Єврокомісія вже підготувала пропозицію. Тепер Рада ЄС має її ухвалити.

Призупинити дію частини угоди між Європейським Союзом та Грузією про спрощення видачі віз запропонувала в п'ятницю, 20 грудня, Європейська Комісія. Цій пропозиції передувало політичне рішення Ради ЄС із закордонних справ 16 грудня про запровадження візових обмежень для грузинських дипломатів і урядових чиновників за репресії проти опозиційних демонстрантів.

Скасуваннябезвізу для власників дипломатичних і службових паспортів Грузії є символічним кроком, наголосила тоді глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Кая Каллас, запевнивши, що у глав МЗС країн Євросоюзу є бажання продовжувати працювати в цьому напрямку, щоб "зробити більше".

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Тепер Рада ЄС має схвалити пропозицію Єврокомісії. Після цього грузинським дипломатам, посадовим особам і членам їхніх родин, які мають дипломатичні та службові паспорти, знадобиться віза для поїздок до Євросоюзу на короткий термін до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду. Візові пільги, як-от скорочення часу подачі заяви, нижчі візові збори та менша кількість підтверджувальних документів, також більше не застосовуватимуться до грузинських власників дипломатичних та офіційних паспортів, ідеться на сайті Єврокомісії. "Громадяни Грузії, які мають звичайні паспорти, продовжать користуватися візовими послабленнями під час короткострокових поїздок до ЄС", - запевнили в Брюсселі.

Пропозиція Єврокомісії є відповіддю на жорстокі репресії грузинської влади проти мирних демонстрантів, політиків і незалежних ЗМІ, які почалися після того, як 28 листопада офіційний Тбілісі оголосив, що Грузія відмовляється від переговорів про вступ до ЄС до кінця 2028 року.