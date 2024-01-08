Єврокомісія підтримує план Києва щодо експорту продукції АПК

Єврокомісія відстежує потік експортної сільгосппродукції до ЄС з України та сподівається на запропонований Києвом план для врегулювання суперечностей із п'ятьма сусідніми країнами.

Єврокомісія відстежує потік експортної сільгосппродукції до ЄС з України та сподівається на запропонований Києвом план для врегулювання суперечностей із п'ятьма прикордонними країнами, заявив представник ЄК Олоф Гілл у понеділок, 8 січня.

"Україна ухвалила план дій із метою регулювати і контролювати експорт до ЄС. І пріоритетом Комісії, як і раніше, залишається конструктивна робота з усіма сторонами, щоб мати впевненість, що план дій зможе послужити інтересам усіх", - цитує Гілла "Інтерфакс-Україна".

За його словами, ЄК підтримує контакти з українським урядом і владою країн ЄС, куди надходить сільськогосподарська продукція України - Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Єврокомісія закликала країни, які блокують український сільгоспекспорт, скасувати ембарго, попросивши їх повідомляти до Брюсселя нові дані про ситуацію, додав представник Єврокомісії.

Польща може заблокувати безмитну торгівлю з Україною - ЗМІ

Раніше у цей день видання "Європейська правда" повідомило, що польський єврокомісар з питань сільського господарства пригрозив заблокувати безмитну торгівлю з Україною. За даними видання, Януш Войцеховський спрямував президентці ЄК листа, у якому застеріг від нової кризи, яку може спровокувати "надмірний агроімпорт" з України в ЄС. При цьому єврокомісар заявив, що може не підтримати новий регламент ЄК про продовження режиму безмитної торгівлі з Україною.

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Нагадаємо, Єврокомісія 15 вересня 2023 року не продовжила тимчасову заборону на експорт зернової продукції України до сусідніх країн, вважаючи, що Київ здатний врегулювати кризу на основі свого плану дій. Це рішення викликало невдоволення в країнах ЄС і спровокувало протести місцевих сільгоспвиробників, особливо у Польщі.