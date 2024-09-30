ЄК: Кредитування України на $50 млрд слід схвалити в жовтні

Щоб Україна вчасно отримала кредитування на 50 млрд доларів, ЄС має завершити необхідні процедури у жовтні, заявив Валдіс Домбровскіс.

Італія, яка головує у Великій сімці (G7), прагне, щоб політичні зобов'язання країн щодо надання Україні кредиту на суму 50 млрд доларів за рахунок заморожених активів Росії були ухвалені до кінця жовтня. Аби це забезпечити, з боку ЄС має бути швидко ухвалене відповідне законодавство, заявив у понеділок, 30 вересня, віцепрезидент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс.

"Ухвалення пропозиції до кінця жовтня дасть змогу отримати час, необхідний для завершення решти процесів, яких вимагає Комісія для виділення кредиту ЄС до кінця року", - зазначив він, представляючи у комітеті Європейського парламенту з міжнародної торгівлі законодавчі пропозиції, необхідні для забезпечення кредитування.

Він зауважив, що для того, аби Україна могла почати отримувати гроші, необхідно буде також завершити переговори на рівні G7, укласти меморандум про взаєморозуміння та угоду про фінансування позики, ймовірно, ратифікувати їх у Верховній Раді, та здійснити ще низку кроків, на які знадобиться час.

"Наразі ми перебуваємо в критичному моменті, коли необхідно продемонструвати нашу колективну прихильність і прихильність G7 підтримці поточних і майбутніх потреб України перед обличчям тривалої російської агресії", - наголосив єврокомісар.

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ЄС має схвалити чотири законодавчі ініціативи

Домбровскіс пояснив, що структури ЄС мають ухвалити чотири законодавчі пропозиції із пакета, схваленого Єврокомісією та верховним представником ЄС 20 вересня.

Перша стосується створення механізму співробітництва за позиками для України (Ukraine Loan Cooperation Mechanism, ULCM) і надання Україні макрофінансової допомоги у вигляді кредиту.

Друга і третя пропозиції полягають у спрямуванні 95% надприбутку на заморожені російські активи до бюджету ЄС і далі до ULCM, а 5% - до Європейського фонду миру.

Четверта пропозиція полягає у внесенні змін до режиму санкцій щодо заморожених активів РФ, аби санкції щодо них треба було переглядати не кожні шість місяців, а раз на три роки.