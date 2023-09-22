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ЗМІ: ЄК рекомендуватиме переговори з Україною про членство

Анастасія Шепелева
22 вересня 2023 р.

За даними джерел Bloomberg, вже наступного місяця Єврокомісія рекомендуватиме розпочати ґрунтовні переговори з Україною про її членство в ЄС. Водночас від Києва очікують більшого прогресу у впровадженні реформ.

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Прапори ЄС та України
Прапори ЄС та УкраїниФото: Lukasz Kobus/EU

Європейська комісія готується рекомендувати розпочати ґрунтовні переговори про членство України в ЄС вже наступного місяця, пише у п'ятницю, 22 вересня, видання Bloomberg з посиланням на джерела.

Водночас ЄК наполягатиме на досягненні прогресу Києвом в питанні боротьби з корупцією та інших пріоритетних сферах. 

Рекомендацію ЄК мають ще затвердити лідери ЄС, країни-члени блоку обговорюватимуть її на саміті у грудні. Наразі позиція деяких країн, включно з Угорщиною, залишається незрозумілою, наголошують співрозмовники видання.

ЄС очікує більшого прогресу в питанні подолання корупції

Щоб запустити процес вступу, Україна повинна досягти прогресу в проведенні реформ. Цього тижня ЄК відзначила просування Києва у деяких реформах, зокрема, Конституційного суду. Втім, в Брюсселі очікують сильнішої боротьби з корупцією та відмиванням грошей, захисту нацменшин та зменшення впливу олігархів в Україні.

За словами одного з європейських дипломатів, після того, як держави-члени, ймовірно, дадуть зелене світло, ЄС потрібно буде ретельно визначити послідовність проміжних кроків, оскільки на вирішення проблем, включаючи корупцію, потрібен час. Це також вимагатиме дотримання балансу, щоб показати західнобалканським країнам, які є кандидатами на вступ, відсутність пришвидшених процедур для Києва, наголосив дипломат.

Крім того, ЄС має гарантувати готовність прийняти нових членів ще до завершення процесу вступу, зробивши процес ухвалення рішень гнучкішим або реформувавши бюджет блоку для кращого досягнення спільних цілей, зазначив інший співрозмовник видання.

Як зазначає Bloomberg, процес вступу країни до ЄС зазвичай триває понад 10 років, адже не існує механізму прискорення виконання критеріїв членства. Так, інтеграція Хорватії, яка наразі останньою доєдналися до ЄС, зайняла 10 років, нагадує видання.

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