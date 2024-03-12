ЄК рекомендує переговори про вступ Боснії і Герцеговини в ЄС

Європейська комісія рекомендувала розпочати переговори з Боснією і Герцеговиною про її вступ до Європейського Союзу. Країна отримала статус кандадата на членство в грудні 2022 року.

Європейська комісія (ЄК) у вівторок, 12 березня, рекомендувала розпочати переговори з Боснією та Герцеговиною про її вступ до Європейського Союзу, йдеться в заяві, опублікованій на сайті Єврокомісії. Також ЄК рекомендує ухвалити рамки переговорів після того, як Боснія і Герцеговина зробить подальші кроки відповідно до звіту Єврокомісії.

Як вказується у звіті ЄК про прогрес Боснії і Герцеговини, відтоді як Європейська Рада надала країні статус кандидата в грудні 2022 року, "публічна відданість політичного керівництва стратегічній меті європейської інтеграції була підтримана важливими реформами та принесла позитивні результати".

"Боснія і Герцеговина продемонструвала рішучу відданість просуванню вперед довгоочікуваних реформах, як-от ухваленні закону про запобігання конфлікту інтересів і закону про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму", - наголошується у заяві Єврокомісії.

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Також зазначається, що Боснія і Герцеговина зробила "значні кроки" для вдосконалення системи судочинства, боротьби з корупцією, організованою злочинністю та тероризмом, а також для покращення управління у сфері міграції, затвердивши мандат на переговори щодо угоди про статус Frontex".

"Боснія і Герцеговина досягла та підтримує повну відповідність Спільній зовнішній політиці і безпековій політиці ЄС, що є значним позитивним кроком і вирішальним у часи геополітичних потрясінь. У світлі результатів, досягнутих з 2022 року, Комісія вважає, що Боснія і Герцеговина досягла необхідного рівня відповідності критеріям членства", - йдеться у заяві.

Фон дер Ляєн: Вражаючі кроки вперед

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) наголосила, що відтоді, як їй надали статус кандидата на вступ до ЄС, Боснія і Герцеговина зробила "вражаючі кроки вперед".

"Лише за рік було досягнуто більшого прогресу, ніж за ціле десятиліття. Звичайно, для приєднання до Союзу потрібен більший прогрес, але країна демонструє, що може виконати свої критерії членства, а також прагнення своїх громадян бути частиною нашої родини. Це причина, з якої ми рекомендуємо Європейській Раді розпочати переговори про вступ із Боснією і Герцеговиною", - зазначила вона.

Також Урсула фон дер Ляєн додала, що "майбутнє Боснії і Герцеговини в нашому Союзі".