ЄК пропонує продовжити "транспортний безвіз" для України

У ЄС пропонують продовжити до 2026 року угоду про "транспортний безвіз" з Україною, але внести до неї низку уточнень. Вони, зокрема, стосуються вантажоперевезень і можливостей призупиняти дію угоди в окремих регіонах.

Європейська Комісія пропонує продовжити угоду про автомобільні перевезення з Україною та Молдовою щонайменше до 2026 року. Як зазначається на сайті ЄК у вівторок, 5 березня, продовження угоди "щонайменше до кінця 2025 року допоможе гарантувати безпеку ланцюжків постачання" в умовах, коли традиційні маршрути в Європі закриті або порушені через війну Росії проти України, а доступ до Чорного моря - обмежений.

При цьому розглядається внесення низки нових пунктів до домовленостей. Серед іншого ЄК пропонує передбачити можливість призупинення дії угоди у певних регіонах, якщо "на національному ринку автомобільних перевезень у певній географічній зоні спостерігаються серйозні порушення, які можна віднести до угоди".

Також пропонується посилити вимоги до наявності документів, дотримання операторами вантажних перевезень зобов'язань, пов'язаних з операціями, дозволеними відповідно до угоди.

У ЄК уточнили, що наразі пропозиції перебувають у Раді ЄС, яка має надати комісії мандат на проведення переговорів з Україною та Молдовою.

Блокування кордону з Польщею почалося з вимог скасувати угоду

Зауважимо, що саме скасування угоди про "транспортний безвіз" з Україною була однією з вимог польських перевізників, які почали блокувати кордон у листопаді 2023 року. Вони звинувачували українських далекобійників у нібито недобросовісній конкуренції.

Відтоді блокада кордону триває з невеликими перервами, до неї долучилися польські фермери, які наразі є головною рушійною силою протестів.

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Український експорт автомобільним транспортом суттєво зріс

За даними ЄК, з часу набуття чинності угоди про "транспортний безвіз" український експорт автомобільним транспортом до ЄС зріс приблизно на дві третини за обсягом перевезень і приблизно на третину за вартістю. В абсолютному вираженні після укладення угоди до ЄС щомісяця експортували додатково понад 300 тисяч тонн товарів. Український імпорт з ЄС зріс на аналогічну величину в натуральному виразі, приблизно до 300 тисяч тонн на місяць.

Український імпорт у вартісному виразі зростав майже втричі швидше, ніж український експорт, і становив понад 700 мільйонів євро на місяць порівняно з 250 мільйонами євро експорту, ідеться в повідомленні Єврокомісії.

Угоду про "транспортний безвіз" підписано в червні 2022 року, вона діє до червня 2024 року.