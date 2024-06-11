Єврокомісія пропонує подовжити захист українців у ЄС до 2026

Тимчасовий захист біженців, які рятуються в ЄС від війни Росії проти України, планують продовжити до березня 2026 року.

Європейська Комісія (ЄК) запропонувала у вівторок, 11 червня, продовжити тимчасовий захист українців, які рятуються від російської агресії, ще на рік - до 4 березня 2026 року.

"Через продовження російських атак на цивільну й життєво важливу інфраструктуру усюди в Україні, нині не існує ніяких умов для безпечного й тривалого повернення в Україну. Отже Комісія вважає, що причини для надання тимчасового захисту не зникли й що його слід продовжити ще на рік - це буде необхідна та доцільна відповідь на наявну ситуацію", - йдеться в повідомленні ЄК.

Тимчасовий статус дозволяє переміщеним особам з України користуватися узгодженими правами в ЄС щодо місця проживання, ринку праці, медичної допомоги та доступу до освіти.

"Кінцева мета - подбати, щоб усі, хто рятується від агресивної російської війни, могли знайти прихисток у ЄС та щоб майже 4,2 мільйона людей, які вже користуються тимчасовим захистом у державах-членах ЄС, почувалися настільки стабільно, наскільки це в теперішних обставинах можливо", - пояснюють в ЄК.

13 червня пропозицію представлять міністрам з питань юстиції та внутрішніх справ, потім її офіційно має ухвалити Рада ЄС.

Тимчасовий захист українців у ЄС

ЄС увів у дію директиву про тимчасовий захист одностайним рішенням держав-членів 4 березня 2022 року - невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Строк її дії автоматично продовжували щоразу на рік, нині він діє до 4 березня 2025 року.

З понад чотирьох мільйонів українських біженців у ЄС, одна третина - це діти. У Німеччині проживають більше мільйона біженців з України.

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