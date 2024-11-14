Єврокомісія оштрафувала корпорацію Meta на 800 млн євро

Рішення ухвалене за підсумками розслідування, що тривало з червня 2021 року. Meta - власник Marketplace Facebook, порушила правила конкуренції ЄС.

Європейська Комісія оштрафувала американську інтернет-корпорацію Meta на 798 мільйонів євро за порушення правил конкуренції на ринку онлайн-оголошень.

Це рішення в Єврокомісії пояснили в четвер, 14 листопада, тим, що компанія порушує європейські антимонопольні правила, оскільки безпосередньо прив'язує сервіс оголошень Facebook Marketplace, що належить їй, до своєї соціальної мережі Facebook, що є несправедливим щодо інших постачальників тих самих послуг.

"Європейська Комісія оштрафувала компанію Meta за порушення антимонопольних правил ЄС шляхом прив'язки свого сервісу онлайн-оголошень Facebook Marketplace до особистої соціальної мережі Facebook і нав'язування несправедливих умов торгівлі іншим постачальникам послуг онлайн-оголошень", - йдеться в повідомленні.

Конкурентні переваги Meta

На торговельному майданчику Marketplace користувачі мають можливість перепродавати товари, що були у вжитку. Доступ до сервісу надається через профіль у Facebook. Як пояснила єврокомісарка з питань конкуренції Маргарете Вестагер, таким чином Meta надає власній платформі "переваги, які не можуть компенсувати інші сервіси оголошень".

Крім того, в Єврокомісії висловили занепокоєння тим, що Meta, яка, крім Facebook, володіє Instagram і низкою інших сервісів, має особливий доступ до даних конкурентів, які розміщують рекламу на різних платформах.

Meta оскаржить рішення в суді

Рішення Єврокомісії ухвалене за підсумками розслідування, що тривало з червня 2021 року.

Керівництво Meta заявило, що оскаржить постанову в суді. На думку компанії, Єврокомісія не змогла виявити переконливих доказів, що вказували б на шкоду для конкурентів в онайн-торгівлі через практики корпорації Meta.

До ухвалення судового рішення компанія пообіцяла дотримуватись приписів Єврокомісії.