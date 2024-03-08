В ЄС анонсували проєкт переговорної рамки про вступ України

Європейська комісія наступного тижня представить проєкт переговорної рамки щодо вступу України, який потім буде винесений на розгляд країн-членів Європейського Союзу для його подальшого затвердження. Про це у п'ятницю, 8 березня, заявив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час візиту у Київ.

"На наступний тиждень ми готуємо проєкт переговорної рамки, який ми потім представимо на розгляд країн-членів ЄС", - сказав він в ході спільної з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем пресконференції.

За його словами, країни-члени блоку можуть схвалити проєкт переговорної рамки, як тільки Україна виконає рекомендації щодо реформ від ЄК, які залишилися.

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Нагадаємо, 8 листопада, коли Єврокомісія рекомендувала ініціювати переговорний процес з Україною, були також оприлюднені певні "технічні застереження". Згідно з ними Україні необхідно досягти більшого прогресу у ключових сферах - від створення надійної та незалежної судової системи до захисту прав меншин та впровадження антикорупційних заходів.

Раніше президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) заявила, що Європейський Cоюз надасть загальну рамку для переговорів щодо вступу України в ЄС у середині березня. Раніше повідомлялося, що переговорна база з'явиться лише влітку.

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