ЄС надасть Україні 50 млн євро на відновлення портів

У Єврокомісії впевнені, що покращені портові потужності прискорять експорт продовольства та інших товарів, які Україна постачає на світові ринки.

Європейська комісія надасть Україні 50 мільйонів євро на ремонт і модернізацію інфраструктури портів задля збільшення експорту продовольства.

Про це очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) написала у листі до президента України Володимира Зеленського, який оприлюднила у суботу, 25 листопада, у соціальній мережі X (колишній Twitter).

“Покращені портові потужності прискорять експорт продовольства та інших товарів, які Україна постачає на світові ринки. Згодом наші інвестиції мають дозволити українським портам повернутися до обсягів експорту, які були до війни”, - йдеться у листі.

Окремо вона наголосила, що в жовтні Україна експортувала "шляхами солідарності" 4,6 мільйона тонн зерна: 3,6 мільйона - суднами через південні маршрути, а ще один мільйон - залізницею та вантажівками.

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Ініціатива "Зерно з України"

У цей же день в Києві відбувся другий саміт ініціативи Grain From Ukraine ("Зерно з України"). ЇЇ у листопаді 2022 року на тлі блокування Росією українських портів, що посилило харчову кризу для вразливих країн світу, ініціювала українська влада.

За перший рік ініціативи на закупівлю українського зерна для потреб країн, які найбільше цього потребують, було закумульовано 180 мільйонів доларів, повідомив президент України Володимир Зеленський. Програма продовжиться і у наступному році, на що вже зібрали близько 100 мільйонів доларів.

У листі Фон дер Ляєн також відзначила, що завдяки ініціативі Укаїна доставила десятки тисяч тонн зерна людям, які знаходять у вразливому стані, у Африці та на Близькому Сході.

