Єврокомісія надала Україні наступний транш макрофіну

Цього разу Україна отримає від Євросоюзу 1,5 мільярда євро в рамках щорічного пакета макрофінансової допомоги. Кошти підуть і на проведення реформ в Україні.

Голова Європейської Комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leien) повідомила про виділення Україні у вівторок, 25 квітня, чергового траншу макрофінансової допомоги на суму 1,5 мільярда євро.

"Сьогодні ми надаємо Україні ще €1,5 мільярда у рамках нашого щорічного пакета макрофінансової допомоги. Ми й надалі допомагатимемо Україні в протистоянні російській агресії, підтримувати роботу її інституцій та інфраструктури й проводити важливі реформи", - написала політикиня у соцмережі Twitter.

Упродовж року Україна має отримати від ЄС загалом 18 мільярдів макрофіну

16 січня цього року Україна і Європейський Союз підписали меморандум про взаєморозуміння та кредитну угоду, що передбачає надання Києву 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги у вигляді позик протягом 2023 року. Як зауважили тоді в уряді України, кошти будуть надходити до державного бюджету протягом 2023 року рівномірними частинами "з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов".

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Ще раніше Єврокомісія наголошувала, що для отримання допомоги Київ має проводити реформи для зміцнення верховенства права, ефективного врядування, боротьби з корупцією. Також передбачалося, що при наданні нового траншу європейські структури перевірятимуть, наскільки ефективно Україна ці реформи впроваджуватиме.

Допомога спрямовуватиметься на забезпечення першочергових соціальних та гуманітарних видатків державного бюджету, зокрема на заробітну плату працівників держорганів та бюджетників - працівників освітньої сфери, медичних закладів, а також на виплату пенсій, фінансування окремих програм державної соціальної допомоги.

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