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Берлін планує виділити 49 мільярдів євро компаніям на оплату за газ та електрику
Берлін планує виділити 49 мільярдів євро компаніям на оплату за газ та електрикуФото: Udo Herrmann/CHROMORANGE/picture alliance
ЕкономікаНімеччина

Єврокомісія дозволила ФРН багатомільярдну підтримку бізнесу

Олександра Іванова | Аліна Коломієць
48 хв. тому

Деякі країни-члени ЄС вважали фінансову підтримку німецьких компаній Берліном несумісною з правилами вільної конкуренції на ринку Євросоюзу.

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Масштабна фінансова підтримка, яку уряд Німеччини має намір надати підприємствам, що зіткнулися з наслідками російської агресії проти України, не порушує правил Євросоюзу. Таку заяву зробила у середу, 21 грудня, Єврокомісія.

Берлін планує виділити 49 мільярдів євро компаніям із різних сфер економіки на оплату рахунків за газ та електрику, необхідні для їхньої подальшої роботи. За оцінкою Єврокомісії, цей захід підтримки є "доречним, пропорційним і необхідним, щоб уникнути серйозних порушень функціонування економіки однієї з держав-членів ЄС".

Заява Єврокомісії була зроблена на тлі критики з боку деяких інших країн-членів ЄС, які визнали політику Берліна щодо підтримки німецьких підприємств несправедливою з погляду вільної конкуренції на внутрішньому ринку Євросоюзу.

В умовах війни Росії проти України та рівні інфляції, що виріс на цьому тлі, ЄС дозволив у березні 2022 року урядам держав-членів вживати тимчасових протекціоністських заходів для захисту своїх економік.

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Днями Міжнародний валютний фонд попередив ФРН про необхідність термінової модернізації. За словами директора європейського департаменту МВФ Альфреда Каммера (Alfred Kammer), Німеччині необхідна масштабна програма державних інвестицій, щоб скоротити відставання в багатьох сферах і стати привабливою для бізнесу.

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