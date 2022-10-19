ЄК: : Атаки РФ на критичну інфраструктуру - воєнні злочини

238-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 19 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 18 жовтня.

На цій сторінці DW розповідає про події середи, 19 жовтня (час київський).

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У Києві повністю відновили рух на вулиці Жилянській. Демонтаж конструкцій пошкодженого внаслідок удару дроном житлового будинку ще триває. Про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

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Попри хвилю російських атак на територію України з застосуванням іранських бойових дронів, Ізраїль продовжує виключати постачання зброї Києву.

Для власної протиповітряної оборони Ізраїль використовує "Залізний купол" Фото: Amir Cohen/REUTERS

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц сказав в ефірі ізраїльської радіостанції Kol Chai: "Я хочу дати зрозуміти, що ми не продаємо Україні зброю". Він додав, що його країна надає Україні лише медичну та гуманітарну допомогу і обмежиться цим і надалі.

Напередодні, після новин про те, що Іран передасть Росії балістичні ракети додатково до нових дронів, міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай заявив, що його країна повинна почати постачати зброю до України. Вчора український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Київ відправляє офіційну ноту ізраїльському уряду з проханням невідкладно надати системи протиповітряної оборони.

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Російська армія сім годин обстрілювала вночі з реактивних систем залпового вогню Оріхів Запорізької області, внаслідок чого вісім цивільних були госпіталізовані з пораненнями різного ступеню важкості. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Руйнувань зазнали приватні будинки, будівля міської ради, навчального закладу. Наразі в Оріхові відсутнє електро та водопостачання. Профільні службі вже працюють над відновленням мереж", - написав він у Telegram.

Крім того, з ракет С-300 армія РФ обстріляла Гуляйполе Запорізької області. Руйнувань зазнала місцева школа. Постраждалих немає.

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Єврокомісія: Атаки РФ на критичну інфраструктуру - воєнні злочини

Очільниця Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) назвала воєнними злочинами атаки РФ на цивільну інфраструктуру, особливо об'єкти енергетики.

"Ціль позбавити чоловіків, жінок і дітей води, електрики та опалення з наближенням зими - це акти чистого терору. І ми маємо це так і називати", - сказала вона.

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Усі органи російської окупаційної влади Херсонської області перебираються на лівий берег Дніпра, а для цивільних в'їзд на територію області забороняється протягом тижня, заявив окупаційний ставленик РФ у регіоні Володимир Сальдо.

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Берлусконі обмінявся "милими листами" з Путіним

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі відновив зв'язок з президентом РФ Володимиром Путіним. На дні народження вони обмінялися випивкою та "милими листами". Аудіозапис таких слів Берлусконі на зустрічі з парламентарями 18 жовтня оприлюднило італійське агентство La Presse.

Фото: Mikhail Metzel/TASS/dpa/picture alliance

Новини про це здійняли галас в ЗМІ, оскільки зараз в Італії тривають переговори щодо формування нового уряду. Ймовірна прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні підтримала Україну у розв'язаній Росією війні, а партія Берлусконі "Вперед, Італіє" претендує в її уряді на міністерство закордонних справ.

В партії спершу заявили, що Берлусконі розповідав "стару історію, яка стосується епізоду багаторічної давності". Однак на записі він згадує війну в Україні та каже, що не може висловити правдиву думку, бо "якщо це потрапить у пресу, буде катастрофа". Згодом у партії заявили, що їхня позиція щодо війни в Україні "збігається з позицією Європи та США", "немає місця для двозначності і ніколи не було".

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В Україні знищили 223 іранські дрони-камікадзе Shahed-136, які війська РФ маркують як "Герань-2". Повітряні сили збройних сил України повідомляють, що таку кількість безпілотників збили з 13 вересня, коли "Шахед" вперше знищили в Україні.

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Президент РФ Володимир Путін все активніше орієнтується на крайніх націоналістів, готових досягати заявлених ним цілей в Україні попри їхню ціну, йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики вважають, що логіка російського президента може полягати в тому, щоби спиратися на нечисленні, але віддані кадри у владних колах і на мовчазну більшість російського населення, яка просто підкориться. Вони зазначають, що підхід "будь лояльним або забирайся" робить оцінки Путіна все менш компетентними.

На їхнє переконання, перекладання провини за військові невдачі на міністерство оборони, загибель великої кількості військових в Україні та піднесення таких фігур як глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров і засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин призведе до деградації військ РФ. Ці фактори, на їхню думку, не роблять президента РФ миттєво вразливим, але ризики накопичуються. Військові невдачі Росії, швидше за все, посилять розкол усередині путінського режиму, "тому Захід має зробити так, щоб Україна якнайшвидше підштовхнула РФ до поразки на полі бою", пише ISW.

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Радбез ООН обговорить іранські дрони у війні РФ в Україні

США, Великобританія та Франція планують підняти питання щодо поставок іранської зброї Росії на закритому засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй сьогодні, повідомляє агенція Reuters.

Фото: ED JONES/AFP/Getty Images

Україна ж офіційно запросила експертів ООН до перевірки збитих безпілотників іранського походження, які Росія використовувала для нападу на українські цілі.

Дипломати вважають, що поставки зброї з Ірану порушують резолюцію 2231 Радбезу, яка ратифікувала ядерну угоду з Іраном у 2015 році. Україна та США наполягають, що резолюція містить обмеження на експорт ракет і пов'язані з ними технології до жовтня 2023 року та може охоплювати експорт і закупівлю передових військових систем, таких як безпілотники.

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У Росії звільнили чотирьох із п'яти генералів, які командували вторгненням в Україну в лютому 2022 року, але це не допомогло поліпшити бойові характеристики російських військ, пише британська розвідка в щоденному огляді.

Розвідники міністерства оборони Великобританії вважають, що через вісім місяців після початку війни в Україні основні елементи російського військового керівництва стають дедалі менш дієздатними, а на тактичному рівні загострюється брак молодших офіцерів, здатних командувати нещодавно мобілізованими резервістами. Зокрема, в звіті згадується бійня на військовому полігоні в Бєлгородській області РФ, яка почалася, ймовірно, після образливих коментарів офіцера щодо новобранців із числа етнічних меншин. Проблеми з командуванням на нижчих рівнях погіршують і без того низький моральний дух і поглиблюють відсутність згуртованості в багатьох російських підрозділах, зазначає британська військова розвідка.

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У МЗС Китаю не знають про атаку РФ дронами на Київ

У міністерстві закордонних справ Китаю не знають про російську атаку дронами на Київ 17 жовтня.

Внаслідок атаки РФ іранськими дронами-камікадзе на Київ 17 жовтня був уражений житловий будинок, п'ятеро його мешканців загинули. Фото: NurPhoto/IMAGO

Речника китайського зовнішньополітичного відомства ввечері 18 жовтня на брифінгу агентство Reuters запитало: "Кілька людей в понеділок загинули в Києві в результаті ударів безпілотників, заявив мер міста. Який коментар Китаю?".

Речник міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь відповів: "Мені не відомо про те, що ви згадали. Позиція Китаю з українського питання послідовна і чітка. За нинішніх обставин усім зацікавленим сторонам необхідно зберігати спокій і стриманість, а також заохочувати і підтримувати всі дипломатичні зусилля, які сприяють мирному врегулюванню української кризи, для спільної деескалації ситуації".

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Вночі армія РФ атакувала ракетами С-300 об'єкт критичної інфраструктури в одному з селищ Запорізького району, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. На об'єкті виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Постраждалих немає.

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На Запорізькій атомній електростанції відновлена остання діюча лінія зв'язку з енергосистемою, повідомили у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ). Лінія була відключена системою захисту та залишалася у цьому стані майже 18 годин.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вкотре наголосив, що неодноразові відключення доводять необхідність створення зони ядерної безпеки та захисту навколо найбільшої в Європі АЕС.

Гроссі також висловив "глибоке занепокоєння" нещодавніми затриманнями двох працівників Запорізької АЕС, окупованої російськими військовими.

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Посла України в Казахстані звільнили після заяви про росіян

Президент України Володимир Зеленський звільнив посла в Казахстані Петра Врублевського.

Раніше в інтерв'ю казахському блогеру, говорячи про розв'язану Росією війну проти України, Врублевський сказав: "Намагаємося вбити їх якнайбільше. Чим більше ми вб'ємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям".

Фото: Ukrainian President'S Office/APA Images/ZUMA/picture alliance

Міністерство закордонних справ Казахстану викликало дипломата та висловило йому протест. Посол вибачився за це висловлювання. Росія вимагала від Казахстану вислати Врублевського, але Астана натомість попросила Київ замінити його. Указ про призначення Зеленським нового посла України у Казахстані замість Врублевського поки не оприлюднювали.

++08.23++

Німеччина передала Україні за останній тиждень ще п'ять броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2, сім понтонних систем, 167 тисяч патронів для стрілецької зброї та зимовий одяг і обладнання для військових: 240 тисяч шапок, 116 тисяч курток, 80 тисяч брюк, 183 генератори та 100 палаток.

Як свідчать дані на сайті німецького уряду, ФРН збирається надати Україні п'ять інженерних танків Dachs, 35 повноприводних важковаговиків і чотири тисячі спальних мішків. Строки поставок не вказуються.

++08.01++

Вночі російська армія атакувала Миколаївщину дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. 12 з них збили.

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Армія РФ не залишає спроб наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках, ідеться у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України. Там повідомляють, що за добу українські військові відбили атаки в районах населених пунктів Огірцеве і Дворічна у Харківській області, Білогорівка - в Луганській, Новокалинове, Майорськ, Одрадівка, Нью-Йорк, Новомихайлівка, Невельське, Опитне та Мар'їнка - в Донецькій.

"Окупанти вживають заходів для прихованого переміщення військової техніки та особового складу. З цією метою, у населених пунктах Таврійськ та Нова Каховка Херсонської області противник блокує роботу операторів мобільного зв'язку та інтернету", - йдеться у повідомленні.

Протягом доби російська армія завдала 10 ракетних і 18 авіаційних ударів, здійснила понад 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів зазнали райони понад 10 населених пунктів. Серед них - Київ, Житомир, Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв, Трихати Миколаївської області, Курахове Донецької області. В генштабі зазначають, що для цього війська РФ використали крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, росіяни використали 14 безпілотників іранського виробництва Shahed -136, з яких 10 буті збиті. Українська авіація за добу збила також п'ять російських крилатих ракет і літак Су-25.

++07.19++

Під час останньої повітряної тривоги в Криворізькому районі Дніпропетровської області зафіксоване влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Про це о четвертій ранку повідомив керівник військової адміністрації Кривогу Рогу Олександр Вілкул.

Багато населених пунктів району та мікрорайон Інгулець у Кривому Розі залишились без електроенергії.