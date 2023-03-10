Єврокомісарка: Путін хоче зруйнувати Молдову та ЄС

Євросоюз та Молдова зміцнюють співпрацю у сфері безпеки. Спеціальний центр підтримки зібрався у Брюсселі у складі міністрів країн ЄС, щоб розробити стратегії реагування на погрози з РФ.

Президент РФ Володимир Путін не просто хоче знищити Україну, українців та українську культуру, він також прагне "зруйнувати, дестабілізувати, розділити Європейський Союз і, звичайно ж, Молдову", заявила єврокомісарка із внутрішніх справ Ілва Йоханссон у п'ятницю, 10 березня, у Брюсселі на спільній пресконференції із міністеркою внутрішніх справ Молдови Ганною Ревенко.

"Ми не дамо Путіну перемогти, - сказала Йоханссон. - Саме тому ми боремося за підтримку України і твердо виступаємо проти Путіна, і саме тому наша співпраця (з Молдовою. - Ред.) у сфері безпеки така важлива". Вона наголосила, що Молдова відіграє ключову роль у забезпеченні внутрішньої безпеки Європи.

Москва намагається "змінити демократичний курс" Кишинева

Молдова щодня відчуває на собі прояви гібридної війни, сказала Ганна Ревенко. "Ми бачимо, як Москва, групи інтересів та олігархи-утікачі об'єднують всі свої зусилля та ресурси для підвищення рівня дестабілізації до такої міри, щоб змінити демократичний курс Кишинева", - повідомила вона. Міністерка констатувала, що ці погрози можна усунути лише спільно з Євросоюзом, та закликала підвищити ефективність боротьби з ними. За її словами, зараз завдання - розробити короткострокові та середньострокові стратегії реагування.

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Незабаром після пресконференції розпочалося засідання Центру підтримки ЄС з питань внутрішньої безпеки та управління кордонами у Молдові. На ньому міністри та інші високопосадовці країн Євросоюзу обговорили заходи боротьби з погрозами з Росії щодо Молдови та ЄС. Зустріч у цьому форматі вперше відбулася у Брюсселі і на такому рівні - попередні чотири рази центр засідав у Кишиневі.

Центр підтримки ЄС з питань внутрішньої безпеки та управління кордонами у Молдові було створено у липні 2022 року. Крім загрози з РФ, він покликаний боротися з організованою злочинністю, включаючи незаконний обіг вогнепальної зброї та торгівлю людьми. У рамках цієї співпраці Молдова успішно бере участь у більш ніж десяти великих розслідуваннях Європолу, а її кордони патрулюють 82 офіцери служби зовнішніх кордонів Євросоюзу Frontex, повідомила Йоханссон.

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У 2023 році Брюссель має намір посилити співпрацю з Кишиневом у сфері безпеки з упором на гібридні загрози та управління кризами у Молдові.