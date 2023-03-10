  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Президент РФ Володимир Путін
Президент РФ Володимир ПутінФото: Mikhail Metzel/Sputnik/AFP/Getty Images
ПолітикаЄвропа

Єврокомісарка: Путін хоче зруйнувати Молдову та ЄС

Ксенія Польська
48 хв. тому

Євросоюз та Молдова зміцнюють співпрацю у сфері безпеки. Спеціальний центр підтримки зібрався у Брюсселі у складі міністрів країн ЄС, щоб розробити стратегії реагування на погрози з РФ.

https://p.dw.com/p/4OUuD

Президент РФ Володимир Путін не просто хоче знищити Україну, українців та українську культуру, він також прагне "зруйнувати, дестабілізувати, розділити Європейський Союз і, звичайно ж, Молдову", заявила єврокомісарка із внутрішніх справ Ілва Йоханссон у п'ятницю, 10 березня, у Брюсселі на спільній пресконференції із міністеркою внутрішніх справ Молдови Ганною Ревенко.

"Ми не дамо Путіну перемогти, - сказала Йоханссон. - Саме тому ми боремося за підтримку України і твердо виступаємо проти Путіна, і саме тому наша співпраця (з Молдовою. - Ред.) у сфері безпеки така важлива". Вона наголосила, що Молдова відіграє ключову роль у забезпеченні внутрішньої безпеки Європи.

Москва намагається "змінити демократичний курс" Кишинева

Молдова щодня відчуває на собі прояви гібридної війни, сказала Ганна Ревенко. "Ми бачимо, як Москва, групи інтересів та олігархи-утікачі об'єднують всі свої зусилля та ресурси для підвищення рівня дестабілізації до такої міри, щоб змінити демократичний курс Кишинева", - повідомила вона. Міністерка констатувала, що ці погрози можна усунути лише спільно з Євросоюзом, та закликала підвищити ефективність боротьби з ними. За її словами, зараз завдання - розробити короткострокові та середньострокові стратегії реагування.

Читайте також: СБУ: Заяви про підготовку "теракту" в Придністров'ї - провокація Кремля

Незабаром після пресконференції розпочалося засідання Центру підтримки ЄС з питань внутрішньої безпеки та управління кордонами у Молдові. На ньому міністри та інші високопосадовці країн Євросоюзу обговорили заходи боротьби з погрозами з Росії щодо Молдови та ЄС. Зустріч у цьому форматі вперше відбулася у Брюсселі і на такому рівні - попередні чотири рази центр засідав у Кишиневі.

Центр підтримки ЄС з питань внутрішньої безпеки та управління кордонами у Молдові було створено у липні 2022 року. Крім загрози з РФ, він покликаний боротися з організованою злочинністю, включаючи незаконний обіг вогнепальної зброї та торгівлю людьми. У рамках цієї співпраці Молдова успішно бере участь у більш ніж десяти великих розслідуваннях Європолу, а її кордони патрулюють 82 офіцери служби зовнішніх кордонів Євросоюзу Frontex, повідомила Йоханссон.

Читайте також: Молдова вимагає вивести російські війська з Придністров'я

У 2023 році Брюссель має намір посилити співпрацю з Кишиневом у сфері безпеки з упором на гібридні загрози та управління кризами у Молдові.

Молдова - наступна ціль Путіна? - "Європа у фокусі"

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Літак АН-225 "Мрія" було зруйновано на початку повномасштабного вторгнення РФ

Знищення "Мрії": СБУ заарештувала екскерівників "Антонова"

Злочинність2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Протести в Грузії, Тбілісі, 9 березня

Німецький експерт: Грузинській демократії завдано шкоди

Німецький експерт: Грузинській демократії завдано шкоди

Політика16 год. тому
Очільник "департаменту війни" Офісу генерального прокурора України Юрій Бєлоусов

Воєнні злочини РФ в Україні: про тонкощі розслідування

Воєнні злочини РФ в Україні: про тонкощі розслідування

Конфлікти20 год. тому
external

Як металургійні заводи в Україні виживають під час війни?

Як металургійні заводи в Україні виживають під час війни?

Економіка19 год. тому06:22 хв.
Запуск трьох ракет з Бєлгородської області РФ знятий з Харкова, 9 березня 2023 року

Після ракетного удару РФ: цивільні жертви, знеструмлена ЗАЕС

Після ракетного удару РФ: цивільні жертви, знеструмлена ЗАЕС

Конфлікти20 год. тому
Бахмут у грудні 2022 року

Бахмут - "фортеця Донбасу" на лінії вогню

Бахмут - "фортеця Донбасу" на лінії вогню

Конфлікти22 год. тому17 фото
Ракетна атака РФ на Київ (архівне фото)

Ракетний удар РФ по Україні: як його пережили кияни

Ракетний удар РФ по Україні: як його пережили кияни

Конфлікти22 год. тому
На головну сторінку