Єврокомісар підтримав заборону на експорт українського зерна

Януш Войцеховський заявив, що повторне відкриття ринків спричинить "величезну кризу" та запропонував субсидувати експорт зерна з України до країн Балтії.

Єврокомісар з сільського господарства Януш Войцеховський у четвер, 31 серпня, підтримав продовження заборони на імпорт українського зерна в п’яти країнах ЄС до кінця 2023 року. Про це пише EUobserver.

Він також запропонував розглянути можливість субсидувати вартість транзиту українського зерна у морські порти, як-от у країни Балтії.

"Це не пропозиція Комісії, але я сподіваюсь, що так воно і буде", - зазначив він і попередив, що повторне відкриття ринків спричинить "величезну кризу" у п'яти державах-членах ЄС.

Як пише виданння, у Єврокомісії такої пропозиції зараз немає.

П'ять країн ЄС за продовження заборони до кінця року

Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Болгарія закликали 25 серпня продовжити заборону імпорту аграрної продукції з України до кінця року.

Тоді міністри сільського господарства цих країн провели відеозустріч, під час якої досягли згоди з цього питання. "Ми підтримуємо продовження заборони на імпорт до наших країн до кінця року", - заявив за підсумками переговорів польський міністр Роберт Телус.

Термін дії обмежень, запроваджених Європейською Комісією, закінчується 15 вересня. Цього тижня президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) висловив сподівання, що після цієї дати обмеження скасують.