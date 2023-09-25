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Єврокомісар дорікнув КНР за позицію щодо війни в Україні

Валерій Сааков | Ольга Журавльова
25 вересня 2023 р.

Для КНР територіальна цілісність - базовий принцип у дипломатії, а Росія відкрито порушує цю засаду в Україні, тож нинішня лінія Пекіна є незрозумілою для Брюсселя, зазначив комісар ЄС з торгівлі Валдіс Домбровскіс.

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Комісар ЄС з торгівлі Валдіс Домбровскіс
Комісар ЄС з торгівлі Валдіс Домбровскіс (фото з архіву)Фото: Bernd Riegert/DW

Комісар Євросоюзу з питань торгівлі  Валдіс Домбровскіс  заявив під час візиту до Китаю про нерозуміння Брюсселем позиції КНР щодо війни Росії проти України. Територіальна цілісність завжди була для Китаю одним з основоположних принципів у міжнародній дипломатії, а Росія відкрито порушує цю засаду, констатував єврокомісар, виступаючи з промовою перед студентами університету Цінхуа в Пекіні в понеділок, 25 вересня.

"Тож нам вкрай важко зрозуміти позицію Китаю щодо війни Росії проти України, адже тим самим Китай пориває зі своїми ж основоположними засадами", - пояснив Домбровскіс студентам одного з провідних університетів КНР, цитує інформагенція dpa. Він також зазначив, що обсяги експорту продовольства, які знизилися внаслідок війни, і високі ціни на енергоносії тягнуть за собою негативні наслідки в тому числі й для КНР. "Тому важко зрозуміти, як саботування Росією експорту зерна з України може бути в інтересах Китаю", - зазначив єврокомісар.

Зниження привабливості Китаю

Валдіс Домбровскіс також вказав на ризики для міжнародної репутації Китаю. Ставлення до війни Росії проти України впливає на думку європейських споживачів і підприємств про ту чи іншу країну, і третина компаній у Європі заявили, що Китай через його позицію щодо війни став для них менш привабливим у плані інвестицій, зазначив єврофункціонер.

Раніше Домбровскіс відвідав економічний мегаполіс КНР Шанхай. У Пекіні 25 вересня відкривається десятий діалог між ЄС і Китаєм з питань торгівлі та економіки.

Однією з тем форуму стане заплановане розслідування Євросоюзу щодо китайських субсидій для електромобілів. На думку Єврокомісії, Пекін за допомогою високих субсидій знижує ціни на китайські електромобілі й тим самим порушує ситуацію на ринках. Пекін це заперечує й визнає, що незадоволений запланованим розслідуванням.

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Комісар ЄС з торгівлі Валдіс Домбровскіс

Єврокомісар дорікнув КНР за позицію щодо війни в Україні

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