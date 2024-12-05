В ЄП засудили владу Грузії за репресії проти мітингарів

Арешти опонентів - ознаки авторитарного режиму, а не країни, що прагне членства в ЄС, йдеться в заяві низки євродепутатів. Вони засудили надмірне застосування сили і закликали ЄС запровадити санкції щодо влади Грузії.

Група депутатів Європарламенту (ЄП) розкритикувала жорсткий курс чинної влади Грузії щодо опозиції та мітингарів у Тбілісі та інших містах країни. На цьому наголошується в оприлюдненій в четвер, 5 грудня, спільній заяві низки євродепутатів.

"Ми засуджуємо посилення репресій з боку грузинської влади проти демократичної опозиції та надмірне застосування сили проти мирних учасників акцій протесту. Арешти опонентів та обшуки в офісах - частина інструментарію авторитарних режимів і їм не місце в країні, що прагне до членства в ЄС", - йдеться в заяві.

Європарламентарі переконані, що саме нинішня керівна політсила в Грузії - партія "Грузинська мрія" - безпосередньо відповідає за відхилення від демократичного курсу і "драматичний відхід країни від європейського шляху всупереч волі переважної більшості народу". "Протести, що тривають по всій країні, є законним вираженням широкого занепокоєння щодо майбутнього Грузії за нинішнього керівництва", - вважають автори заяви.

В ЄП закликають запровадити санкції щодо чинного керівництва Грузії

Крім того, члени ЄП звернулися з закликом до ЄС та його держав-членів запровадити персональні санкції щодо всіх політичних лідерів "Грузинської мрії", які несуть відповідальність за порушення на виборах, про які заявляє опозиція і міжнарожна спільнота, та репресії проти громадян Грузії, котрі беруть участь у акціях протесту.

Іншою їхньої вимогою до ЄС є запровадження цільових санкцій щодо грузинського олігарха Бідзіни Іванішвілі, який несе "політичну відповідальність за хвилю репресій і призупинення процесу європейської інтеграції".

В ЄП знову наголосили, що у Грузії слід провести повторні парламентські вибори "в покращеному виборчому середовищі незалежною та неупередженою виборчою адміністрацією, під ретельним міжнародним спостереженням, що забезпечить справді чесний та прозорий процес".

На додачу євродепутати висловили свою "цілковиту підтримку" президентці Грузії Саломе Зурабішвілі, назвавши її "непохитною захисницею демократії та європейської інтеграції Грузії". "Європейський парламент підтримує хоробрий народ Грузії та його вибір на користь європейського майбутнього", - запевнили вони.

Україна запровадила санкції щодо Грузії, а Кобахідзе каже про "односторонню дружбу з Україною"

Нагадаємо, раніше цього дня стало відомо, що Україна запровадила санкції щодо чинного проросійського політичного керівництва Грузії.

У відповідь прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що уряд країни "залишається в режимі односторонньої дружби з Україною", назвавши Україну "дружньою країною". "Тому яке б рішення не ухвалила українська влада, ми залишаємося вірними цій країні та її народу. Ми солідарні з цією країною і цими людьми", - цитує заяву Кобахідзе Interpressnews.

Грузинська влада відмовилась від євроінтеграції

У Грузії не вщухають протести, які розпочалися увечері 28 листопада після того, як прем'єр Кобахідзе заявив, що країна відмовляється від переговорів про вступ до Європейського Союзу до кінця 2028 року.

Протести відбуваються не лише в столиці Грузії Тбілісі, але й в інших містах країни. Силовики з першого вечора акцій розганяли демонстрантів водометами та сльозогінним газом. У відповідь мітингарі почали зводити барикади та застосовувати "кулемет" із фейєрверків по будівлі парламенту на проспекті Шота Руставелі.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі приєдналася до протестувальників і відмовилась залишати посаду очільниці держави, доки в країні не будуть проведені нові вибори до парламенту, нинішній склад якого вона назвала "нелегітимним".