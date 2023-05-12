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12 травня 2023 р.
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Топтема

Володимир Зеленський у Римі 13 травня 2023 року

Зеленський: Україні не потрібні посередники

Політика2 год. тому
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Зеленський та Шольц під час зустрічі в Києві, 16 червня 2022

У Німеччині очікують Зеленського

У Німеччині очікують Зеленського

Політика18 год. тому
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Сашко з кліпу Imagine Dragons про зйомки відео

Сашко з кліпу Imagine Dragons про зйомки відео

Суспільство12 травня 2023 р.02:06 хв.
Ракета SCALP/Storm Shadow на заводі виробника у французькому Бурзі

Storm Shadow - що треба знати про "вбивцю бункерів"

Storm Shadow - що треба знати про "вбивцю бункерів"

Конфлікти12 травня 2023 р.
Танки Leopard 2, передані українській армії

ЗСУ прорвали пропагандистський фронт Росії

ЗСУ прорвали пропагандистський фронт Росії

Конфлікти12 травня 2023 р.
На вечорі українсько-німецької дружби в Аахені, 5 травня

В Аахені вшановують українську культуру

В Аахені вшановують українську культуру

Культура12 травня 2023 р.
Стамбул

Вибори в Туреччині: проблемами в економіці незадоволені всі

Вибори в Туреччині: проблемами в економіці незадоволені всі

Політика12 травня 2023 р.
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