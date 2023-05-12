"Євробачення-2023" в Ліверпулі: таким буде фінал
Фінал конкурсу "Євробачення-2023" відбудеться в Ліверпулі 13 травня. 20 учасників обрано за підсумками двох півфіналів. Шестеро були відомі заздалегідь. DW представляє виконавців у порядку виступу у фіналі.
Teyа & Salena, Австрія
"Хто, до біса, цей Едгар?" - так можна перекласти назву пісні ("Who the hell is Edgar?") дуету з Австрії. Відповідь: Едгар По! У пісні дівчата співають про муки творчості та про рівноправність.
Mimicat, Португалія
Маріса Ізабель Лопес Мена - справжнє ім'я Mimicat з Португалії. Воно вже звучить як музика. На сцені вона співає і танцює під запальне фламенко, присмачене канканом.
Ремо Форрер, Швейцарія
Ефектна постановка антивоєнної балади "Watergun" і красивий низький голос 21-річного швейцарця Ремо Форрера - рецепт успіху на "Євробаченні" в Ліверпулі.
Blanka, Польща
Blanka зізналася DW, що не тільки в пісні, а й у житті вона воліє залишатися "Solo". І робить вона це під танцювальні латиноамериканські ритми.
Luke Black, Сербія
Стиль "Матриці" під музичну естетику відеоігор у композиції серба Luke Black з інді-техно-попом "Samo mi se spava" ("Я тільки хочу спати") - це ефектно!
La Zarra, Франція
Незмінним атрибутом представниці Франції є капелюхи. У пісні "Evidemment" вона вдало поєднує французький шансон із диско.
Ендрю Ламбру, Кіпр
Чи можна розбити вже розбите серце? Судячи з того, як Ендрю Ламбру страждає ("Break a Broken Heart"), це можливо.
Бланка Палома, Іспанія
"Eaea" - авангардистська композиція в стилі фламенко, з якою Іспанія цього разу виступила на "Євробаченні". Альтернативи тут немає: або подобається, або - ні.
Лорін, Швеція
Лорін з піснею "Tattoo" ще до початку конкурсу вважалася фавориткою. Бездоганне аранжування пісні, стильна постановка номеру і харизматична виконавиця стали запорукою успіху Швеції. Лорін уже вигравала "Євробачення" - 2012 року в Баку з піснею "Euphoria".
Albina & Familja Kelmedi, Албанія
Для Альбіни з Албанії участь у "Євробаченні" - справа родинна: щоб виконати пісню "Duje", вона взяла з собою до Ліверпуля всю свою сім'ю в повному складі!
Марко Менгоні, Італія
У Ліверпулі Італія повернулася до свого музичного стилю, відомого в усьому світі. "Due Vite" - типова італійська поп-балада.
Alika, Естонія
Аліка Мілова народилася в російськомовній родині в естонській Нарві. Її балада "Bridges" переконала на національному відборі "Євробачення".
Керіє, Фінляндія
Керіє з Фінляндії запам'ятався запальною "Cha Cha Cha Cha". Це мікс із фінського репу, електро, металу та естрадного шлягера.
Vesna, Чехія
У "My Sister's Crown" секстету Vesna від Чехії етно-поп поєднується з репом та електронною музикою. У дівчат це добре виходить.
Voyager, Австралія
Соліст "металістів" з Австралії Даніель Естрін народився і виріс поблизу Гамбурга. Оскільки на "Євробаченні" не можна голосувати за свою країну, то, можливо, багато німців віддадуть свої голоси за композицію "Promise".
Gustaph, Бельгія
Диско-композиція в стилі 90-х "Because of you" у виконанні бельгійця - життєствердний гімн сексуальній і гендерній різноманітності.
Brunette, Вірменія
Елен Єремян - справжнє ім'я Brunette. У пісні "Future Lover" вона співає про суперечливі почуття, які полонили дівчину в очікуванні майбутньої коханої людини.
Паша Парфеній, Молдова
Паша Парфеній з Молдови виконав у Ліверпулі пісню в стилі етно-фолку, назва якої перекладається "Сонце і місяць". Ось тільки незрозуміло, хто є хто з дівчат на фото з Пашею.
Tvorchi, Україна
Україна виступить у фіналі "Євробачення" з композицією в стилі R'n'B. Прем'єра пісні в Ліверпулі вдалася. Андрій Гуцуляк визнав, що "Heart of Steel" була написана під враженням від оборони ЗСУ "Азовсталі".
Алессандра, Норвегія
Принцеса? Ні! Королева! Та ще й "королева королів". Так перекладається назва композиції "Queen of Kings" Алессандри з Норвегії.
Lord of the Lost, Німеччина
В інтерв'ю DW соліст німецьких рокерів Кріс Гармс сказав, що тільки для невтаємничених вони звучать і виглядають як Rammstein. На це порівняння музиканти не ображаються. На сцені вони відриваються під "Blood & Glitter".
Моніка Лінкіте, Литва
Моніка Лінкіте вже брала участь у "Євробаченні" - у 2015 році. Але не одна, а в складі дуету. Цього разу пісню "Stay" їй допомогли виконати харизматичні бек-вокалістки.
Ноа Кірел, Ізраїль
"Unicorn" називається композиція Ної Кірел (у центрі) з Ізраїлю. Символ єдинорога вона і танцюристи показали на сцені, а рефреном у пісні пролунав неологізм femininal, що об'єднав слова "фемінізм" і "феноменально".
Joker Out, Словенія
Симпатичні хлопці зі Словенії закликають жити сьогоднішнім днем - "Capre Diem". У них самих це непогано виходить.
Let 3, Хорватія
Епатажні хорвати з Let 3 відомі тим, що часто виступають голяка. Виконуючи на сцені "Євробачення" антивоєнну сатиру "Mama SC", вони все-таки залишилися в одязі, нехай навіть і в спідній білизні.
Мей Мюллер, Велика Британія
У 2007 році Мей Мюллер знялася в кліпі Мікі "Grace Kelly". Після цього вона заспівала сама. Що буде після "Євробачення" в Ліверпулі? Багато хто пророкує їй блискучу кар'єру. "I wrote a song" - хороший трамплін для цього.