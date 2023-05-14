  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
26 фото
КультураЄвропа
Андрій Бреннер
14 травня 2023 р.
https://p.dw.com/p/4RGSw
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Росія намагається отримати від Ірану досконаліші й потужніші дрони, кажуть у США

Білий дім: РФ прагне придбати в Ірану додаткові дрони

Політика11 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Олександр Лукашенко

Що буде в Білорусі, якщо помре Лукашенко

Що буде в Білорусі, якщо помре Лукашенко

Політика5 год. тому
Святкування Дня незалежності України в Києві, 2022 рік

Як Україна (не) потрапляє в німецькі шкільні підручники

Як Україна (не) потрапляє в німецькі шкільні підручники

Суспільство12 год. тому
Володимир Зеленський отримав премію Карла Великого

Як Зеленському та українцям вручали премію Карла Великого

Як Зеленському та українцям вручали премію Карла Великого

Політика14 год. тому
Канцлер ФРН Олаф Шольц (л) та президент України Володимир Зеленський

Візит "Top Secret": як Зеленського приймали у Берліні

Візит "Top Secret": як Зеленського приймали у Берліні

Політика14 травня 2023 р.
Loreen під час виступу на "Євробаченні"

"Євробачення-2023": перемога для Швеції і серце для України

"Євробачення-2023": перемога для Швеції і серце для України

Культура14 травня 2023 р.
Зеленський та Шольц під час зустрічі в Києві, 16 червня 2022

Зеленський у Берліні: чого очікувати від візиту

Зеленський у Берліні: чого очікувати від візиту

Політика14 травня 2023 р.
На головну сторінку