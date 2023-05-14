У 2007 році Мей Мюллер знялася в кліпі Мікі "Grace Kelly". Після цього вона заспівала сама. Що буде після "Євробачення" в Ліверпулі? Багато хто пророкує їй блискучу кар'єру. "I wrote a song" - хороший трамплін для цього.