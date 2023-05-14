"Євробачення-2023" в Ліверпулі: переможниця і фіналісти
У фіналі конкурсу "Євробачення-2023" в Ліверпулі перемогла Швеція. На другому місці - Фінляндія, на третьому - Ізраїль. Німеччина посіла останнє місце. Україна - шосте місце. У галереї DW переможниця і всі фіналісти.
1.Лорін, Швеція
Лорін з піснею "Tattoo" ще до початку конкурсу вважалася фавориткою. Бездоганне аранжування пісні, стильна постановка номеру і харизматична виконавиця стали запорукою успіху Швеції. Лорін уже вигравала "Євробачення" - 2012 року в Баку з піснею "Euphoria".
2. Käärijä, Фінляндія
Käärijä з Фінляндії запам'ятався запальною "Cha Cha Cha Cha". Це мікс із фінського репу, електро, металу та естрадного шлягера.
3. Ноа Кірел, Ізраїль
"Unicorn" називається композиція Ної Кірел (у центрі) з Ізраїлю. Символ єдинорога вона і танцюристи показали на сцені, а рефреном у пісні пролунав неологізм femininal, що об'єднав слова "фемінізм" і "феноменально".
4. Марко Менгоні, Італія
У Ліверпулі Італія повернулася до свого музичного стилю, відомого в усьому світі. "Due Vite" - типова італійська поп-балада.
5. Алессандра, Норвегія
Принцеса? Ні! Королева! Та ще й "королева королів". Так перекладається назва композиції "Queen of Kings" Алессандри з Норвегії.
6.Tvorchi, Україна
Україна виступила у фіналі "Євробачення" з композицією в стилі R'n'B. Прем'єра пісні вдалася - 6 місце! Андрій Гуцуляк визнав, що "Heart of Steel" була написана під враженням від оборони ЗСУ "Азовсталі".
7.Gustaph, Бельгія
Диско-композиція в стилі 90-х "Because of you" у виконанні бельгійця - життєствердний гімн сексуальній і гендерній різноманітності.
8.Alika, Естонія
Аліка Мілова народилася в російськомовній родині в естонській Нарві. Її балада "Bridges" переконала на національному відборі "Євробачення".
9.Voyager, Австралія
Соліст "металістів" з Австралії Даніель Естрін народився і виріс поблизу Гамбурга. Оскільки на "Євробаченні" не можна голосувати за свою країну, то, можливо, дехто з німців віддав свій голос за композицію "Promise".
10. Vesna, Чехія
У "My Sister's Crown" секстету Vesna від Чехії етно-поп поєднується з репом та електронною музикою. У дівчат це добре вийшло.
11. Моніка Лінкіте, Литва
Моніка Лінкіте вже брала участь у "Євробаченні" - у 2015 році. Але не одна, а в складі дуету. Цього разу пісню "Stay" їй допомогли виконати харизматичні бек-вокалістки.
12. Ендрю Ламбру, Кіпр
Чи можна розбити вже розбите серце? Судячи з того, як Ендрю Ламбру страждає ("Break a Broken Heart"), це можливо.
13. Let 3, Хорватія
Епатажні хорвати з Let 3 відомі тим, що часто виступають голяка. Виконуючи на сцені "Євробачення" антивоєнну сатиру "Mama SC", вони все-таки залишилися в одязі, нехай навіть і в спідній білизні.
14. Brunette, Вірменія
Елен Єремян - справжнє ім'я Brunette. У пісні "Future Lover" вона співає про суперечливі почуття, які полонили дівчину в очікуванні майбутньої коханої людини.
15. Teyа & Salena, Австрія
"Хто, до біса, цей Едгар?" - так можна перекласти назву пісні ("Who the hell is Edgar?") дуету з Австрії. Відповідь: Едгар По! У пісні дівчата заспівали про муки творчості та про рівноправність.
16. La Zarra, Франція
Незмінним атрибутом представниці Франції є капелюхи. У пісні "Evidemment" вона вдало поєднала французький шансон із диско.
17. Бланка Палома, Іспанія
"Eaea" - авангардистська композиція в стилі фламенко, з якою Іспанія цього разу виступила на "Євробаченні". Альтернативи тут немає: або подобається, або - ні.
18. Паша Парфеній, Молдова
Паша Парфеній з Молдови виконав у Ліверпулі пісню в стилі етно-фолку, назва якої перекладається "Сонце і місяць". Ось тільки незрозуміло, хто є хто з дівчат на фото з Пашею.
19. Blanka, Польща
Blanka зізналася DW, що не тільки в пісні, а й у житті вона воліє залишатися "Solo". І робить вона це під танцювальні латиноамериканські ритми.
20. Ремо Форрер, Швейцарія
Ефектна постановка антивоєнної балади "Watergun" і гарний низький голос 21-річного швейцарця Ремо Форрера - рецепт успіху на "Євробаченні" в Ліверпулі.
21. Joker Out, Словенія
Симпатичні хлопці зі Словенії закликають жити сьогоднішнім днем - "Capre Diem". У них самих це непогано виходить.
22. Albina & Familja Kelmedi, Албанія
Для Альбіни з Албанії участь у "Євробаченні" - справа родинна: щоб виконати пісню "Duje", вона взяла з собою до Ліверпуля всю свою сім'ю в повному складі!
23. Mimicat, Португалія
Маріса Ізабель Лопес Мена - справжнє ім'я Mimicat з Португалії. Воно вже звучить як музика. На сцені вона співала і танцювала під запальне фламенко, присмачене канканом.
24. Luke Black, Сербія
Стиль "Матриці" під музичну естетику відеоігор у композиції серба Luke Black з інді-техно-попом "Samo mi se spava" ("Я тільки хочу спати") - це ефектно!
25. Мей Мюллер, Велика Британія
У 2007 році Мей Мюллер знялася в кліпі Мікі "Grace Kelly". Після цього вона заспівала сама. Що буде після "Євробачення" в Ліверпулі? Багато хто пророкує їй блискучу кар'єру. "I wrote a song" - хороший трамплін для цього.
26. Lord of the Lost, Німеччина
В інтерв'ю DW соліст німецьких рокерів Кріс Гармс сказав, що тільки для невтаємничених вони звучать і виглядають як Rammstein. На це порівняння музиканти не ображаються. На сцені вони відриваються під "Blood & Glitter".