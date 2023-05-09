"Євробачення-2023": у Ліверпулі почався перший півфінал

Перший півфінал музичного конкурсу "Євробачення-2023" розпочався у Ліверпулі ввечері у вівторок, 9 травня. У ньому беруть участь виконавці із 15 країн, 10 із них пройдуть у фінал. Цьогоріч організатор конкурсу Європейська мовна спілка скасувала голосування національних журі на відбіркових турах. Воно буде дублюючим. Хто виходить у фінал, вирішують телеглядачі. Оцінки журі зарахують лише у тому разі, якщо голосування глядачів у тій чи іншій країні буде визнано недійсним.

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"Євробачення" від імені України

"Цей конкурс, безперечно, запам'ятається. Він проходить у Ліверпулі, але від імені України", - наголосив на церемонії відкриття 7 травня виконавчий продюсер "Євробачення" Мартін Естердаль. Через російську агресію Україна, яка перемогла на попередньому конкурсі в Турині, не змогла прийняти у себе "Євробачення". Роль господарки Європейський мовний союз передав Великобританії, яка посіла 2022 року друге місце.

Символи солідарності з Україною - прапори, плакати, кольори та емблема цьогорічного конкурсу - у Ліверпулі видно повсюдно. Більше того, у першому півфіналі як гості виступатимуть Юлія Саніна з українського гурту The Hardkiss, вона ж співведуча конкурсу, і співачка Альоша. Від Великобританії під час голосування глядачів на сцену "Євробачення" вийде Ріта Ора з попурі зі своїх хітів і з прем'єрою нової пісні.

Між тим перед першим півфіналом перша переможниця "Євробачення" від України у 2004 році, співачка Руслана в рамках подій конкурсу виступила в Ліверпулі разом із Англійською національною оперою. "У Ліверпулі відбулася безпрецедентна подія, як для шанувальників Євробачення, так і всіх меломанів. Вперше відбулася колаборація української співачки-диригента та Англійської національної опери (English National Opera). Я розпочала це масштабне шоу з фрагмента мого нового музичного проєкту Wild Heart і симфонічно-хорової версії "Диких танців". Це було феєрично!" - написала артистка на своїй сторінці Facebook.

Керіє з Фінляндії - головний конкурент шведки Лорін Фото: Antti Hämäläinen/Lehtikuva/dpa/picture alliance

Фаворитами ж першого півфіналу є і головні претенденти на перемогу в конкурсі - Лорін зі Швеції та фін Керіє. Лорін вже вигравала "Євробачення" у 2012 році в Баку і є абсолютним фаворитом букмекерів у Ліверпулі. У цьому ж півфіналі виступає хорватський гурт Let 3 із найспірнішою композицією цьогорічного конкурсу, абсурдистською антивоєнною сатирою "Mama SC".

На місця у фіналі серед інших учасників претендують і Паша Парфеній із Молдови, Sudden Lights із Латвії, дует близнюків із Азербайджану TuralTuranX, одна з найпопулярніших зараз в Ізраїлі співачок Ноа Кірел, а також гурт Vesna із Чехії. У її складі виступає росіянка Олеся Очеповська. Росія та Білорусь відсторонені від участі у "Євробаченні", тому телеканали цих країн не транслюють конкурс. Але його у прямому ефірі можна переглянути на офіційному сайті "Євробачення". Другий півфінал відбудеться 11 травня, а фінал - у суботу, 13 травня.