Євро-2024: Румунія розгромила Україну в стартовій грі

Національна збірна України програла свій перший матч на чемпіонаті Європи з футболу 2024. На стадіоні "Альянц Арена" в Мюнхені команда Сергія Реброва поступилась збірній Румунії з рахунком 3:0.

Румуни відкрили рахунок на 29-й хвилині. Півзахисник Ніколає Станчу потужно вдарив з-за меж штрафного майданчика та "пробив" українського голкіпера Андрія Луніна. Українці одразу ж намагалися відігратися, але в першому таймі їм це не вдалося. Були гольові моменти в обох збірних, але забити вони так і не змогли.

У другому таймі румуни продовжили тиснути та спромоглися збільшити рахунок на 53-й хвилині - Маріус Марін влучив у дальній кут. А ще через чотири хвилини рахунок став розгромним - Денис Дрегуш збільшив його до 3:0. "Синьо-жовті" також атакували й були близькі до взяття воріт румунської збірної, але ці спроби так і не стали успішними.

Шанси України на "Євро-2024"

Попри поразку, збірна України все ще зберігає можливість на вихід з групи. За оцінками букмекерів перед стартом "Євро-2024", команда мала непогані шанси вийти далі - в 1/8 фіналу.

Друга гра "синьо-жовтих" у групі Е запланована на 21 червня у Дюссельдорфі. Українські футболісти гратимуть проти словаків. А завершальний матч групового етапу відбудеться 26 червня у Штутгарті - українська збірна змагатиметься з бельгійською командою, яка вважається фаворитом групи.

Легенда українського і ще радянського футболу 84-річний Йожеф Сабо, який двічі очолював збірну в 1994 та 1996-99 роках, в інтерв'ю DW впевнено заявив, що команда нинішнього наставника Реброва вийде з групи: "Я вболіваю за Реброва і Шевченка. Це мої вихованці. Я створив цей дует "Шевченко-Ребров", поєднав їх. Ребров викликав кращих футболістів у команду, зокрема і молодих. Я переконаний в тому, що вони вийдуть з групи, а далі ми вже подивимося".

Не сумнівається в успіху українців під час групового етапу ЧЄ-2024 і Мирон Маркевич, під чиїм керівництвом збірна грала у 2010 році. "Ця команда краща за всі роки незалежності України. З групи ми повинні виходити однозначно. 1/4 фіналу було б непогано, а, можливо, і далі. Я з оптимізмом дивлюся на матчі збірної України", - заявив він в інтерв'ю DW.

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