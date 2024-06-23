Євро-2024: Німеччина вирвала нічию у Швейцарії

Третій раунд групового етапу Євро-2024 завершився нічиєю для збірної Німеччини в матчі проти Швейцарії. Утім, вихід у плей-офф Бундестім забезпечила собі ще в попередніх двох матчах.

Збірна Німеччини з футболу зіграла в нічию в третьому турі групового турніру на чемпіонаті Європи з футболу (Євро-2024) у матчі проти збірної Швейцарії. У неділю, 23 червня, підопічні тренера Юліана Наґельсманна (Julian Nagelsmann) зуміли зрівняти рахунок у доданий арбітром час під час матчу на стадіоні у Франкфурті-на-Майні.

Німці одразу намагалися атакувати і вже на другій хвилині матчу мали чудову нагоду вийти вперед, однак швейцарські захисники нейтралізували загрозу. Боротьба за м'яч з початку гри була вкрай гострою і досить грубою.

Перші 16 хвилин гри гравці Бундестіму переважно контролювали гру, хоч не обходилося без випадів швейцарців. Уже на 17-й хвилині м’яч опинився в воротах швейцарців: півзахисник Роберт Андріх (Robert Andrich) пробив здалеку і влучив. Однак арбітр був іншої думки щодо цього моменту через фол іншого півзахисника німців Джамала Мусіали (Jamal Musiala) проти швейцарця Мішеля Ебішера (Michel Aebischer). Тож гол не зараховано.

Швейцарці виходять уперед: перший удар по воротах виявився успішним

Далі напруга на полі росла, так само як і кількість випадків грубої гри. На 25-й хвилині суддя дістав першого "гірчичника" - жовту картку отримав нападник збірної Швейцарії Дан Ндой (Dan Ndoye).

Але вже на 28-й хвилині цей гравець швейцарців, ніби намагаючись виправитися за скоєне, завдав фактично першого удару його комоанди по воротах збірної Німеччини після точного пасу Ремо Фройлера (Remo Freuler) - і Мануель Нойєр був змушений діставати м’яч з сітки воріт. 1:0 - швейцарці вирвалися вперед.

Швейцарці святкують свій перший гол Фото: Piroschka Van De Wouw/REUTERS

Перший гол швейцарців одразу їх окрилив і паралізував німців. На 32-й хвилині Ндой знову мав нагоду подвоїти рахунок, однак м’яч пройшов повз штангу. Далі команди намагалися атакувати по черзі, однак безрезультатно. Гра німців була досить млявою порівняно з попередніми матчами. На перерву суперники пішли з тим же рахунком на табло.

Другий тайм - німці наприкінці гри зрівняли рахунок

У другій половині гри швейцарці значно збільшили тиск на ворота Нойєра, тож гострих моментів побільшало як у штрафному майданчику німців, так і швейцарців. М’яч знову побував у воротах Німеччини, однак рефері не зарахував його через офсайд.

Обидві команди вдавалися до замін особового складу, щоб поліпшити гру, однак практичного результату це не давало. Основний час гри завершувався з рахунком 1:0 на користь швейцарців, але суддя дав ще 5 хвилин додаткового часу, котрі виявилися вирішальними.

На 95-й хвилині нападник німців Ніклас Фюллькруґ (Niclas Füllkrug), який вийшов у другому таймі на заміну, замкнув подачу з лівого флангу головою, розписавшись у воротах швейцарського голкіпера. 1:1 - і збірна Німеччини повертає собі перше місце в групі.

Ніклас Фюллькруґ вдало зіграв головою й змусив швейцарського голкіпера капітулювати та зрівняв рахунок у грі Фото: Arne Dedert/dpa/picture alliance

Бундестім все одно вийшла б у 1/8 першості

Власне Бундестім ще до цього матчу вже гарантувала собі вхід у плей-офф, здобувши дві поспіль перемоги у своїй групі над командами Шотландії та Угорщини, тож нинішній матч вирішального значення не мав для німецької команди.

До речі, цей матч приніс і свої досягнення, принаймні для декого з гравців Бундестіму, - воротар Мануель Нойєр (Manuel Neuer) став рекордсменом серед голкіперів за кількістю матчів, зіграних на чемпіонатах Європи, зазначають спортивні оглядачі.