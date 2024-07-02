"Євро-2024": Нідерланди розбили Румунію у 1/8 фіналу

СпортНімеччина
"Євро-2024": Нідерланди розбили Румунію у 1/8 фіналу2 липня 2024 р.
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Збірна Нідерландів у вівторок, 2 липня, здобула розгромну перемогу 3:0 над Румунією та вийшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи з футболу.
Рахунок у поєдинку на 20-й хвилині відкрив гравець англійського "Ліверпуля" Коді Гакпо, а ще два голи, на 82-й та 4-й хвилині компенсованого часу, у ворота румунів відправив його партнер по збірній Доніелл Мален, який представляє дортмундську "Борусію".
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Раніше до чвертьфіналу чемпіонату пройшли збірні Німеччини, Іспанії, Франції, Португалії, Англії та Швейцарії.
Останній учасник наступного кола першості визначиться у вівторок увечері у поєдинку збірних Австрії та Туреччини.
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