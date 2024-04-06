Євлаш: ракету "Калібр" вночі збила мобільна вогнева група

Під час комбінованої атаки РФ крилату ракету "Калібр" збила мобільна вогнева група, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш. За його словами, такі групи показують хороші результати при захисті неба.

Під час комбінованого удару, якого війська РФ завдали по Україні вночі у суботу, 6 квітня, крилату ракету "Калібр" збила мобільна вогнева група. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш.

"Це вже не перший випадок, коли наші "мобілки" показують суперменський результат. Іноді вони застосовують ПЗРК типу Stinger або інших зразків, які нам надаються", - сказав Євлаш. Він наголосив, що мобільні вогневі групи потужні і проявлять "неабиякий результат" при захисті неба над Україною.

За словами речника, війська РФ вночі використали тактику запуску дронів і з півночі, і з півдня з інтервалом до 10 хвилин. "Ми бачимо, як вони намагаються використовувати складні ділянки місцевості - яри, балки, уникати наших радіолокаційних станцій, аби оминути наші мобільні вогневі групи та уникнути їхнього виявлення", - розповів Євлаш.

Раніше в ПС ЗСУ повідомили, що в ніч проти 6 квітня під час чергового комбінованого удару війська РФ випустили 32 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 та шість ракет різних типів: три зенітні керовані ракети С-300, дві крилаті ракети Х-101/Х-555 та одну крилату ракету "Калібр". Силам оборони України вдалося збити дві крилаті ракети Х-101/Х-555, крилату ракету "Калібр" та 28 ударних БпЛА Shahed-131/136.

Крім того, вдень 6 квітня військовослужбовці зенітної ракетної бригади знищили два російських розвідувальних БпЛА "Орлан-10" над акваторією Чорного моря на Одещині, повідомили у оперативному командуванні "Південь".

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