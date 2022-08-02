Евакуація з Донеччини: чому не всі хочуть виїжджати?

КонфліктиУкраїнаЕвакуація з Донеччини: чому не всі хочуть виїжджати?To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфліктиУкраїна09.08.20229 серпня 2022 р.Українська влада розпочала обов'язкову евакуацію мешканців Донеччини. На меті - збереження життя та здоров'я людей на тлі постійних обстрілів РФ, а також в осінньо-зимовий період через відсутність опалення. Чому не всі згодні на евакуацію?https://www.dw.com/uk/evakuatsiia-z-donechchyny-chomu-ne-vsi-khochut-vyizhdzhaty/video-62758181Реклама