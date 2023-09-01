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Естонська розвідка: РФ перекидає війська на Південь України

Олександр Куницький
1 вересня 2023 р.

Перекидання військ доводить, що резерви Росії обмежені, зазначив очільник розвідувального центру армії Естонії. При цьому РФ йде на чималі ризики, додав він.

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Український військовий на Донеччині
Український військовий на ДонеччиніФото: LIBKOS/AP/picture alliance

Росія вимушено перекинула додаткові підрозділи на Південь України, щоб зупинити наступ Збройних сил України (ЗСУ), заявив на брифінгу у п'ятницю, 1 вересня, очільник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг.

За його словами, туди спрямували, зокрема, підрозділи Псковської повітрянодесантної дивізії, перекинуті з Бахмута, а також підрозділи, виведені з Лиману. "Ці дії свідчать, що Росія йде на чималі ризики, і доводить обмеженість її резервів, їх залишилося небагато", - цитує полковника видання ERR.

Гросберг зазначив, що українські сили просуваються повільно, але діють "продумано та методично". Останні півтора тижні основні бої відбувалися у Запорізькій області, у напрямку сіл Роботине та Вербове, повідомив він.

Українські війська вийшли до першої лінії оборони РФ і прорвали її як мінімум в одному місці, вийшовши на західний бік Вербового, де розгорнулися "найінтенсивніші" бої, додав Гросберг. Водночас, на думку голови естонської розвідки, українським силам складно досягти тактичного успіху під Оріховим, а отже, їм ще далеко до Азовського моря.

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Нагадаємо, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг заявив, що Україна досягає успіхів у контрнаступі. За словами Єнса Столтенберга, українці вже перевершували очікування і тепер досягають ще більших успіхів, тому їм потрібно довіряти.

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