Естонська розвідка: РФ перекидає війська на Південь України

Перекидання військ доводить, що резерви Росії обмежені, зазначив очільник розвідувального центру армії Естонії. При цьому РФ йде на чималі ризики, додав він.

Росія вимушено перекинула додаткові підрозділи на Південь України, щоб зупинити наступ Збройних сил України (ЗСУ), заявив на брифінгу у п'ятницю, 1 вересня, очільник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг.

За його словами, туди спрямували, зокрема, підрозділи Псковської повітрянодесантної дивізії, перекинуті з Бахмута, а також підрозділи, виведені з Лиману. "Ці дії свідчать, що Росія йде на чималі ризики, і доводить обмеженість її резервів, їх залишилося небагато", - цитує полковника видання ERR .

Гросберг зазначив, що українські сили просуваються повільно, але діють "продумано та методично". Останні півтора тижні основні бої відбувалися у Запорізькій області, у напрямку сіл Роботине та Вербове, повідомив він.

Українські війська вийшли до першої лінії оборони РФ і прорвали її як мінімум в одному місці, вийшовши на західний бік Вербового, де розгорнулися "найінтенсивніші" бої, додав Гросберг. Водночас, на думку голови естонської розвідки, українським силам складно досягти тактичного успіху під Оріховим, а отже, їм ще далеко до Азовського моря.

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Нагадаємо, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг заявив, що Україна досягає успіхів у контрнаступі. За словами Єнса Столтенберга, українці вже перевершували очікування і тепер досягають ще більших успіхів, тому їм потрібно довіряти.

Андрій Єрмак про контрнаступ, F-16 і Taurus To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video