  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Parlamentswahlen in Estland | Ministerpräsidentin Kaja Kallas
Фото: Sergei Grits/AP/dpa/picture alliance
ПолітикаЕстонія

Естонія: прем'єрка Каллас повідомила про відставку уряду

Євгенія Наконечна
2 год. тому

Уряд Естонії, що йде у відставку, продовжить виконувати свої обов'язки до призначення нового кабінету.

https://p.dw.com/p/4Psfc

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас у понеділок, 10 квітня, повідомила про відставку уряду. "Згідно з конституцією, нинішній уряд Партії реформ, Соціал-демократичної партії і "Вітчизна" іде у відставку", - заявила глава естонського уряду після обрання нового складу парламенту.

Уряд, що йде у відставку, продовжить виконувати свої обов'язки до призначення нового кабінету.

Читайте також: Косі погляди на Естонію: чому Таллінну в ЄС висувають претензії через допомогу Україні

Очікується, що президент Алар Каріс доручить Каллас сформувати і новий склад кабінету міністрів як лідерці Партії реформ, що перемогла на парламентських виборах 5 березня. Як повідомлялось, реформісти на виборах отримали 37 мандатів і уже приступили до формування нової коаліції, до якої запрошені Соціал-демократична партія і партія "Естонія 200". Разом вони матимуть 60 мандатів зі 101, зазначає "Інтерфакс-Україна".

Як ЗСУ воюють естонськими гаубицями

Пропустити розділ Топтема

Топтема

В Україну повернулись 100 військовополонених

Половина звільнених полонених мають тяжкі поранення - штаб

Політика3 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Як біженець з України став співаком Боннського театру

Як біженець з України став співаком Боннського театру

Суспільство8 квітня 2023 р.05:18 хв.
Підводний човен РФ у Криму

Генерал Ходжес: Крим - вирішальна територія

Генерал Ходжес: Крим - вирішальна територія

Конфлікти7 квітня 2023 р.
external

Військові ЗСУ в окопах біля Нью-Йорка

Військові ЗСУ в окопах біля Нью-Йорка

Конфлікти6 квітня 2023 р.02:17 хв.
STADA-Firmenhauptsitz in Bad Vilbel

Фармакомпанія Stada поскаржилася уряду ФРН через Україну

Фармакомпанія Stada поскаржилася уряду ФРН через Україну

Політика6 квітня 2023 р.
Митрополит УПЦ (МП) Онуфрій

Чи можливий "церковний компроміс" у Києво-Печерській лаврі?

Чи можливий "церковний компроміс" у Києво-Печерській лаврі?

Політика6 квітня 2023 р.
external

Як "Гвардія наступу" готується до контрнаступу

Як "Гвардія наступу" готується до контрнаступу

Конфлікти6 квітня 2023 р.03:01 хв.
На головну сторінку