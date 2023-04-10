Естонія: прем'єрка Каллас повідомила про відставку уряду

Уряд Естонії, що йде у відставку, продовжить виконувати свої обов'язки до призначення нового кабінету.

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас у понеділок, 10 квітня, повідомила про відставку уряду. "Згідно з конституцією, нинішній уряд Партії реформ, Соціал-демократичної партії і "Вітчизна" іде у відставку", - заявила глава естонського уряду після обрання нового складу парламенту.

Уряд, що йде у відставку, продовжить виконувати свої обов'язки до призначення нового кабінету.

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Очікується, що президент Алар Каріс доручить Каллас сформувати і новий склад кабінету міністрів як лідерці Партії реформ, що перемогла на парламентських виборах 5 березня. Як повідомлялось, реформісти на виборах отримали 37 мандатів і уже приступили до формування нової коаліції, до якої запрошені Соціал-демократична партія і партія "Естонія 200". Разом вони матимуть 60 мандатів зі 101, зазначає "Інтерфакс-Україна".