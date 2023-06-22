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Естонія передасть Україні ще один пакет військової допомоги

Анастасія Шепелева
51 хв. тому

У співпраці з Ісландією Естонія надасть Україні четвертий польовий госпіталь, повідомив міністр оборони країни Ханно Певкур. Крім того, пакет включатиме обладнання для медиків, саперів та для боротьби із дронами.

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Міністр оборони Естонії Ханно Певкур
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур

Естонія оголосила про виділення ще одного пакету військової допомоги Києву, повідомляється у четвер, 22 червня, сайті міністерства оборони країни. Серед іншого до нього увійде польовий госпіталь для Збройних сил України.

"Саме зараз, під час контрнаступу, як ніколи важливо допомагати Україні, і медична допомога є особливо важливою. У співпраці з Ісландією ми відправляємо в Україну вже четвертий польовий госпіталь", - наводяться у повідомленні слова міністра оборони Естонії Ханно Певкура.

Крім того, пакет військової допомоги включатиме обладнання для парамедиків, для розмінування та засоби боротьби з дронами.

Естонія вже надала Україні військову допомогу на суму понад 400 мільйонів євро, що становить більше одного відсотка ВВП країни, наголошується в повідомленні оборонного відомства.

Раніше Естонія передалаКиєву, зокрема, ракети до протитанкових ракетних комплексів Javelin, гаубиці, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспортні засоби, засоби зв'язку, медикаменти, засоби індивідуального захисту та сухі пайки. У квітні Естонія вирішила передати Україні артилерійські боєприпаси, що є частиною угоди Європейського Союзу про постачання Україні мільйона снарядів.

Читайте також: Міністр оборони Естонії - Путіну: Захід не відступить від підтримки України

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