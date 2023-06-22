Естонія передасть Україні ще один пакет військової допомоги

У співпраці з Ісландією Естонія надасть Україні четвертий польовий госпіталь, повідомив міністр оборони країни Ханно Певкур. Крім того, пакет включатиме обладнання для медиків, саперів та для боротьби із дронами.

Естонія оголосила про виділення ще одного пакету військової допомоги Києву, повідомляється у четвер, 22 червня, сайті міністерства оборони країни. Серед іншого до нього увійде польовий госпіталь для Збройних сил України.

"Саме зараз, під час контрнаступу, як ніколи важливо допомагати Україні, і медична допомога є особливо важливою. У співпраці з Ісландією ми відправляємо в Україну вже четвертий польовий госпіталь", - наводяться у повідомленні слова міністра оборони Естонії Ханно Певкура.

Крім того, пакет військової допомоги включатиме обладнання для парамедиків, для розмінування та засоби боротьби з дронами.

Естонія вже надала Україні військову допомогу на суму понад 400 мільйонів євро, що становить більше одного відсотка ВВП країни, наголошується в повідомленні оборонного відомства.

Раніше Естонія передалаКиєву, зокрема, ракети до протитанкових ракетних комплексів Javelin, гаубиці, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспортні засоби, засоби зв'язку, медикаменти, засоби індивідуального захисту та сухі пайки. У квітні Естонія вирішила передати Україні артилерійські боєприпаси, що є частиною угоди Європейського Союзу про постачання Україні мільйона снарядів.

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