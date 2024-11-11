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Естонія оголосила новий пакет військової допомоги Україні

Євгенія Наконечна
11 листопада 2024 р.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур e Києві оголосив про виділення чергового пакету допомоги Україні перед зимою. Естонія взяла зобов'язання наступного року виділити 0,25 % ВВП на допомогу Україні.

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Президент України Володимир Зеленський тисне руку міністру оборони Естонії Ханно Певкуру.
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром.Фото: Ukrainian President's office

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур в Києві під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським оголосив про новий пакет допомоги Україні перед зимою. До нього, зокрема, увійде уніформа для українських воїнів та стрілецька зброя.

Певкур своєму обліковому записові в мережі X також анонсував нові пакети допомоги у прийдешньому році. На них виділять 0,25 % ВВП країни. Відповідні положення зафіксували у двосторонній безпековій угоді.

Зеленський подякував Естонії за  "значну підтримку з початку повномасштабної війни". Під час зустрічі також обговорили "нагальні оборонні потреби країни та необхідну допомогу для комплектування нових бригад", - йдеться на сайті офісу президента України у понеділок, 11 листопада.

Окремо сторони розглядали можливість фінансування Естонією виробництва далекобійних дронів в Україні. В адміністрації україснького президента зазначають, що Таллінн беззастережно підтримує "план перемоги".

Шахеди пошкодили будинок естонської посолки

Під час російської атаки дронами 7 листопада "шахед" влучив у багатоповерхівку в центрі Києва, в якій живе посолка Естонії в Україні Аннелі Кольк. Естонський міністр закордонних справ Маргус Цахкна наголошував, що Україна потребує посилення протиповітряної оборони для захисту своїх громадян. "Ніхто не буде в безпеці в Україні, поки Росія не припинить свою агресію", - написав Цахкна і додав, що "ми не повинні до цього звикати".

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