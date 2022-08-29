  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Шенгенська віза фото
В ЄС триває дискусія про те, чи видавати росіянам шенгенські візиФото: Nikolai Sorokin/Zoonar/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Естонія наполягає на обмеженні в'їзду до ЄС для росіян

Євгенія Наконечна | Максим Сидоржевський
2 год. тому

187-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями понеділка, 29 серпня.

https://www.dw.com/uk/estonia-napolagae-na-obmezenni-vizdu-do-es-dla-rosian/a-62957740

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 27 серпня.

На цій сторінці DW стежила за подіями неділі, 28 серпня (час київський).

++08.55++

Кількість поранених унаслідок обстрілу Нікополя російськими окупантами в неділю ввечері збільшилася до п'яти осіб, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. "На жаль, стало більше постраждалих через обстріл Нікополя, що стався напередодні ввечері. Госпіталізовано ще одну людину. Вона перебуває у важкому стані. Ця атака забрала життя однієї людини, п'ятеро поранено...", - написав Резніченко в Telegram в понеділок уранці. Він також повідомив про обстріли Червоногригорівки, Марганця, Покровської та Любимівської громад, а також Синельниківського та Дніпровського районів.

++08.20++

Протягом неділі внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло 8 осіб, ще 7 – було поранено, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "За 28 серпня росіяни вбили 8 мирних жителів Донбасу: 4 у Бахмуті, 2 у Райгородці, 1 у Тетянівці та 1 у Миколаївці. Ще 7 людей отримали поранення", - написав Кириленко у Telegram.

++07.57++

З шостої ранку понеділка російські окупанти обстрілюють Київський район Харкова, інформації про жертв чи постраждалих наразі немає, повідомляє міський голова Ігор Терехов. "З шостої ранку під обстрілом Київський район Харкова. Били "касетниками" по приватному сектору. Інформації про жертв чи постраждалих наразі немає", - написав Терехов у Telegram.

++07.50++

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що місія організації вирушила для здійснення інспекції Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). "Ми повинні захистити безпеку та надійність найбільшого в Україні та Європі ядерного об'єкту", - написав Гроссі вранці у понеділок. Він додав, що пишається тим, що особисто очолить місію МАГАТЕ, яка, за його словами, прибуде на ЗАЕС "пізніше цього тижня". 

++07.38++

Колишнього депутата Верховної Ради від "Слуги народу" Олексія Ковальова, який з перших днів окупації Росією Херсонщини співпрацював з ворогом, було вбито у власному будинку в Голій Пристані. Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко із посиланням на власні джерела. За інформацією Цаплієнка, Ковальов отримав смертельні ножові поранення. Вбивство колаборанта підтверджують також джерела видання "Українська правда" у "Слузі народу". У червні на колаборанта вже було скоєно замах, але він залишився живим. За даними ДБР, на початку липня Ковальов обійняв посаду "заступника голови" у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора "уряді Херсонської області".

++07.20++

Напередодні зустрічі глав МЗС ЄС у Празі міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу закликав Євросоюз запровадити візові обмеження для росіян. "Ми проти геноциду. Але саме це росіяни зараз роблять в Україні, - заявив він в інтерв'ю газеті Die Welt. - Той факт, що для громадян держави-агресора немає обмежень на в'їзд, що вони можуть продовжувати їздити до нас у відпустку, займатися шопінгом чи оминати санкції, - морально неприйнятний". Рейнсалу також послався на міркування безпеки, заявивши про загрозу шпигунства: "У Європі йде війна, і ми часто не знаємо, хто до нас приїжджає".

Частина країн Євросоюзу, включаючи балтійські держави, закликають до повної заборони видачі віз росіянам через вторгнення РФ в Україну. Однак у ЄС немає єдності щодо цього заходу. Так, канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) раніше висловився проти тотальної заборони.

Більше німецької зброї для ЗСУ: що саме і коли?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

На Херсонщині вбили нардепа-зрадника Ковальова – джерело

www.pravda.com.ua
Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Шенгенська віза фото

Естонія наполягає на обмеженні в'їзду до ЄС для росіян

Конфлікти
2 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Франкфурт-на-Майні

Що чекає на економіку ФРН: ріст, спад, технічна рецесія?

Що чекає на економіку ФРН: ріст, спад, технічна рецесія?

Економіка
27 серпня 2022 р.
Зруйнований житловий будинок у Бородянці під Києвом

Наймасштабніші удари Росії по цивільних цілях в Україні

Наймасштабніші удари Росії по цивільних цілях в Україні

Конфлікти
26 серпня 2022 р.
13 фото
Волонтерки "Кухарської сотні Приірпіння" готують їжу для військових

Їжа на фронт: як українських воїнів годують волонтери

Їжа на фронт: як українських воїнів годують волонтери

Суспільство
26 серпня 2022 р.
Український військовий на Донбасі, липень 2022 року

Армія РФ "у шоці", а Україні потрібна зброя - експерти

Армія РФ "у шоці", а Україні потрібна зброя - експерти

Конфлікти
26 серпня 2022 р.
Демонстранти у Багдаді палять прапор США, вересень 2016 року

Як Кремль перемагає у інформаційній війні на Близькому Сході

Як Кремль перемагає у інформаційній війні на Близькому Сході

Політика
26 серпня 2022 р.
На початку 2022 року в Україні було 21090 захисних споруд цивільного захисту

Укриття: чи можна покращити ситуацію ще під час війни?

Укриття: чи можна покращити ситуацію ще під час війни?

Політика
26 серпня 2022 р.
На головну сторінку