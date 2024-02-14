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ПолітикаЕстонія

Естонія може закрити кордон із Росією

Сергій Ромашенко | Олександр Куницький
14 лютого 2024 р.

Естонська влада стурбована напливом нелегальних мігрантів з боку Росії. У Таллінні попередили, що якщо ситуація не зміниться, то Естонія закриє кордон із РФ.

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Кордон між Естонією та Росією на річці Нарва
Кордон між Естонією та Росією на річці НарваФото: Isabelle de Pommereau/DW

Естонія попередила про можливе закриття кордону з Росією через наплив нелегальних мігрантів з боку РФ. "Останніми тижнями Росія цілеспрямовано спрямовує до естонського кордону групи іноземців, які не мають законного права на в'їзд до Євросоюзу", - ідеться в пресрелізі Департаменту поліції Естонії, оприлюдненому в середу, 14 лютого.

У документі наголошується, що якщо така ситуація триватиме, то Естонія закриє "пункти пропуску для захисту національної безпеки та громадського порядку, як це вже зробила Фінляндія на тлі міграційного тиску".

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Закриття фінсько-російського кордону

Фінляндія закрила кордон із Росією в листопаді 2023 року. Він залишиться закритим щонайменше до 14 квітня 2024 року. Влада Фінляндії теж звинуватила Росію в тому, що та нібито свідомо заохочує іноземців до того, щоб ті просили у Фінляндії притулок, дестабілізуючи обстановку в країні.

Наразі особам, які перетинають російсько-естонський кордон, уже видають попередження про можливе його закриття російською та англійською мовами.

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