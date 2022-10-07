Естонія дасть ЗСУ ще боєприпасів і зимового спорядження

226-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 7 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 6 жовтня.

На цій сторінці DW розповідає про події п'ятниці, 7 жовтня (час київський).

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Макрон анонсував фонд для закупівлі ЗСУ зброї на 100 мільйонів євро

Фото: Ludovic Marin/AFP/Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про плани створення фонду вартістю 100 мільйонів євро для закупівлі Збройним силам України зброї безпосередньо у виробників.

За його словами зараз ведуться переговори з Данією, про надання Україні самохідних артилерійських установок Ceasar на додаток до 18, які Франція вже передала.

Наразі Париж передав Києву військову допомогу на 233 мільйони євро, повідомляє агентство AFP.

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++19.56++

Надвечір російська армія знову обстріляла Нікопольський район Дніпропетровщини з реактивних систем залпового вогню "Град" і важкої артилерії. У Червоногригорівській громаді загинув 37-річний чоловік, 42-річний чоловік - госпіталізований з пораненням. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Тим часом заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що армія РФ завдала удару по району населеного пункту Грабовське у Сумській області. "Було випущено 10 ракет, вогонь був неприцільний. За попередньою інформацією постраждалих немає. Наслідки обстрілу уточнюються", - написав він у Telegram.

++19.37++

Президент України Володимир Зеленський виступив онлайн на засіданні Європейської Ради (неформальної зустрічі лідерів країн Європейського Союзу, яка проходить в Празі. - Ред.). Він закликав збільшувати постачання зброї та боєприпасів для захисту від Росії. "Збільшувати виробництво зброї та боєприпасів у Європі, щоб бути незмінно готовими до захисту нашого спільного простору", - сказав Зеленський.

Він також закликав "особливо уважно підійти до питання захисту критичної інфраструктури, особливо після того, які диверсії сталися на газогонах у Балтійському морі". "Ніколи раніше наш континент не був поставлений перед такою загрозою - загрозою знищення підводних трубопроводів, кабелів, тунелів. Але зараз від Росії можна очікувати й цього", - сказав президент України.

У цьому контексті Зеленський закликав захистити українські енергетичні об'єкти від російських ударів. "Нам потрібно достатньо систем протиповітряної оборони, щоб не дозволити Росії залишити людей узимку без тепла й електрики", - наголосив він. Також президент України акцентував, що РФ необхідно негайно змусити демілітаризувати Запорізьку атомну електростанцію. "Це абсолютно необхідно для радіаційної безпеки. Це абсолютно необхідно для того, щоб Україна мала потрібний обсяг електрики для експорту. Для експорту, який цієї зими принципово важливий для наших сусідів у ЄС", - зауважив він.

Зеленський подякував ЄС за восьмий пакет санкцій щодо РФ, який містить обмеження щодо російської нафти, та закликав продовжувати рух за напрямом тиску на російський енергетичний сектор - "основне джерело доходів держави-агресора".

++19.09++

Армія РФ зруйнувала в Україні вже 95 тисяч об'єктів інфраструктури

За 225 днів повномасштабної війни в Україні зруйновані майже 95 тисяч об'єктів інфраструктури у різних регіонах.

Зруйнована обстрілами будівля на Донеччині Фото: Leo Correa/AP/picture alliance

Як повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко на конференції, найбільше руйнувань - у Київській, Донецькій та Харківській областях. Зокрема, зруйновані понад 74 тисячі житлових будинків.

Для залучення міжнародної допомоги на відбудову Україна створила Фонд відновлення. В Офісі президента розраховують, що повноцінний запуск його роботи відбудеться в кінці листопада - на початку грудня.

Читайте детальніше: Армія РФ зруйнувала в Україні вже 95 тисяч об'єктів інфраструктури

++18.51++

Один із членів найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна прямо висловив йому незгоду щодо підходів до ведення війни в Україні, пише The Washington Post із посиланням на дані американської розвідки, передані президенту США Джо Байдену. Ця наближена до Путіна особа нібито висловила невдоволення неефективним управлінням і помилками військового керівництва. Видання повідомляє, що розвідці відоме ім'я цієї людини, але журналістам його не назвали. За даними розвідників, у близькому оточенні російського президента росте тривога щодо втрат і численних воєнних промахів РФ.

++18.33++

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу побажав президенту РФ Володимиру Путіну в честь його 70-річчя зустріти наступний день народження за ґратами. "Путін сьогодні святкує свій день народження. Сподіваюся, наступний він проведе як в'язень за злочини проти людяності. Необхідно створити спеціальний трибунал для російських злочинів агресії", - написав він у Twitter.

Тим часом російські ЗМІ повідомляють, що президент Таджикистану Емомалі Рахмон подарував Путіну кількаметрові піраміди з гарбузів і кавунів.

++18.20++

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух уточнив, що звуки вибухів, які близько 17-ї години чули в Запоріжжі - результат роботи сил протиповітряної оборони.

За його словами, над однією з громад Запорізького району протиповітряна оборона знешкодила три російські ракети. Постраждалих, за попередньою інформацією, немає.

++18.18++

Чеський уряд проведе спільне засідання з українським у Києві 31 жовтня. "Кількість міністрів, які приїдуть до Києва, та їхній склад залежатимуть від конкретних тем, які обговорюватимуть", - сказав речник уряду Вацлав Смолка в інтерв'ю агентству AFP.

Раніше чеський уряд вже проводив подібні спільні зустрічі зі своїми словацькими, польськими та ізраїльськими колегами. Чехія зараз головує у Європейському Союзі на ротаційній основі.

++18.00++

Рада затвердила проєкт держбюджету-2023 у першому читанні

Верховна Рада України затвердила в першому читанні проєкт державного бюджету на 2023 рік.

Фото: Fotolia

Розгляд у другому читанні теж планується на жовтень. Це перший держбюджет в умовах воєнного стану в історії України.

Майже половина видатків мають піти на фінансування сектору безпеки та оборони. Їх у 2023 році збільшать вчетверо порівняно з поточним роком.

Дефіцит сягне 38 мільярдів доларів, або близько 20 відсотків ВВП країни. Його планують покрити за рахунок допомоги Сполучених Штатів Америки, Міжнародного валютного фонду та Європейського Союзу.

Читайте детальніше: Рада затвердила проєкт держбюджету на 2023 рік у першому читанні

++17.45++

Російська армія знову завдала ракетного удару по Запоріжжю та околицях, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. Подробиць він поки не розповів.

++17.35++

Естонія ухвалить наступного тижня новий пакет військової допомоги Україні, повідомила у Twitter прем'єр-міністерка країни Кая Каллас. Допомога включатиме боєприпаси, зимове та особисте спорядження для українських військових.

"Україна має ініціативу на полі бою. Ми всі маємо робити зараз більше, щоби вона могла звільнити свої території", - заявила Каллас, яка зараз бере участь у неформальній зустрічі Європейської ради (лідерів країн Європейського Союзу. - Ред.) у Празі.

++17.21++

В Офісі президента України розкритикували рішення щодо Нобелівської премії миру. "У Нобелівського комітету однозначно цікаве розуміння слова "мир", якщо Нобелівську премію разом отримують представники двох країн, що напали на третю. Ані російські, ані білоруські організації так і не змогли організувати спротив цій війні. Нобель цього року просто "супер", - написав радник керівника Офісу Михайло Подоляк у Twitter.

Нагадаємо, що сьогодні оголосили про присудження Нобелівської премії миру українському "Центру громадянських свобод", російській правозахисній організації "Меморіал" та голові білоруського правозахисного центру "Вясна" Олесю Біляцькому.

Читайте також: Коментар: Нобелівська премія миру - потрійний ляпас Путіну

++17.02++

Міністр оборони України Олексій Резніков записав відеозвернення до солдатів РФ російською мовою: "Вас обдурили та зрадили. Вам обіцяли легку прогулянку, а відправили в западню. Ви платите кров'ю за чиїсь фантазії та хибні цілі. Тепер вас не слухають, тому що послухати вас зараз означає визнати помилки. А у Москві не люблять правду. Їм простіше розповісти, як ви героїчно загинули у битві з вигаданими полчищами НАТО".

Резніков додав: "Ви знаєте, що в Україні нікого не звільняєте. Ви знищуєте цілі міста, де зовсім недавно вас вважали добрими сусідами і розмовляли російською. А тепер посіяна ворожнеча на покоління вперед. Багато хто з вас уже зрозумів - вас відправили помирати не за праву справу. Може, тому ваш ховається в бункері, а не тримає удар поряд з вами? Він боїться вашого прозріння, презирства та вашого справедливого гніву".

Читайте також: Зеленський: Кремль планує набрати в армію мільйон росіян

++16.37++

Японія розширила санкції щодо РФ на ще 81 особу та дев'ять компаній. Як повідомило міністерство фінансів країни, 23 особи включені до санкційного списку через анексію Росією нових територій України. Серед них - окупаційні ставленики Кремля. До переліку потрапили також родичі прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна, міністр оборони Сергій Шойгу, заступник глави Ради безпеки Дмитро Медвєдєв, глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров, представники Повітряно-космічних сил і Росгвардії. Серед організацій, на які накладаються санкції, - корпорація "Ростех" і група компаній "Калашников".

++16.16++

Рада закликала міжнародну спільноту створити спецтрибунал щодо РФ

Верховна Рада України звернулася до міжнародної спільноти з закликом "створити спеціальний міжнародний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України".

Фото: Christoph Hardt/picture-alliance/Geisler-Fotopress

Звернення направлять до Організації Об'єднаних Націй, парламентів та урядів її держав-членів, Європейського Союзу та Ради Європи.

Українські парламентарі просять створити трибунал, який матиме юрисдикцію на притягнення до відповідальності вищого політичного та військового керівництва РФ, не буде обмежений імунітетом глав держав, урядів й інших посадових осіб держави, та зможе видавати міжнародні ордери на арешт.

Читайте детальніше: Верховна Рада закликала міжнародну спільноту створити спецтрибунал щодо РФ

++16.01++

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Як повідомляє агенція Reuters із посиланням на канцелярію Ердогана, турецький президент повторив "готовність зробити свій внесок у мирне вирішення війни в Україні".

++15.39++

Президент РФ Володимир Путін святкує сьогодні 70-річчя. За даними російських пропагандистських ЗМІ, його привітали, зокрема, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент Киргизстану Садир Жапаров.

Путін перебуває у Санкт-Петербурзі, де проводить неформальний саміт СНД. Прибувши туди, правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що подарує Путіну трактор "Беларус", повідомляє білоруський пропагандистський Telegram-канал "Пул первого".

++15.16++

Верховна Рада України звернулася до міжнародного співтовариства щодо Північних територій Японії. Звернення направлене до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, парламентських асамблей Ради Європи, Організації з безпеки та співробітництва в Європі, Організації за демократію та економічний розвиток (ГУАМ), Північноатлантичного альянсу (НАТО) та національних парламентів іноземних держав. У ньому український парламент заявив про підтримку позиції Японії щодо її Північних територій і визнав, що ці території продовжують перебувати під окупацією Росії.

У зверненні зазначається, що відповідно до двосторонніх договорів між Японією та Росією, зокрема від 1855 року, Північні території Японії визнані Росією невід'ємною частиною японської території; у 1945 році СРСР незаконно окупував Північні території Японії без будь-яких правових підстав і до 1949 року насильницьки депортував всіх громадян Японії із зазначених територій; у 1956 році Радянський Союз погодився після нормалізації двосторонніх відносин з Японією та укладення мирного договору передати острови Хабомаї та Шикотан Японії.

Верховна Рада закликала міжнародну спільноту продовжити вживати всіх можливих заходів для договірно-правового оформлення статусу Північних територій Японії. Також український парламент рекомендував президенту України Володимиру Зеленському звернутися до глав іноземних держав із пропозицією створення міжнародної ініціативи з деокупації тимчасово окупованих РФ територій суверенних держав.

++14.56++

Український парламент ухвалив законопроєкт, який унормовує постановку жінок на військовий облік. Зокрема, для представниць професій, не пов'язаних з медициною, вона буде добровільною.

++14.32++

Верховна Рада України призначила Андрія Пишного главою Національного банку. Відповідне подання президента України Володимира Зеленського підтримали 290 народних депутатів.

++13.50++

ЄС розгляне пропозицію щодо виділення нового траншу для Європейського фонду миру задля того, щоб продовжувати надавати підтримку Україні у протидії російській агресії. Про це повідомив Верховний представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель перед початком неформального саміту ЄС у Празі.

"Ми будемо просити лідерів підтримати пропозицію щодо нового траншу для Європейського фонду миру, щоб продовжувати надавати військову підтримку Україні, також для навчальної місії. Я сподіваюся, що на наступній раді ми матимемо пропозиції щодо обох питань", - сказав він.

В ході зустрічі, за словами Борреля, представники країн ЄС обговорять також питання енергетики, зокрема, цін на енергоносії. "Сьогодні ми продовжуємо говорити про нашу безпеку та процвітання. І я думаю, що обидві речі мають бути більш інтегрованими. Джерела нашого добробуту, які пов’язані з ціною на енергоносії, мають йти разом із нашою безпекою, яка багато в чому пов’язана з агресією Росії проти України", - сказав він.

++12:57++

Співробітники українського Державного бюро розслідувань (ДБР) виявили у селі Яцьківка біла Лиману на Донеччині штаб російських військових. У ньому правоохоронці знайшли списки полонених та незаконно заарештованих людей, а також документи з даними осіб та анкети кандидатів на посади, які вирішили працювати на окупантів у захоплених підприємствах та організаціях, повідомляється в Telegram ДБР.

"Виявлені докази ретельно вивчатимуться ДБР з метою притягнення до відповідальності кожного, хто вчинив дії проти національної безпеки", - зазначається у повідомленні.

++12:32++

На тлі погроз Москви щодо можливого застосування ядерної зброї президент США Джо Байден попередив про загрозу для світу, повідомляє Reuters. За його словами, ризик ядерного армагеддону зараз на найвищому рівні з часів Карибської кризи 1962 року - протистояння США та СРСР через розміщення Союзом ракет на Кубі, яке загрожувало початком ядерної війни.

"Вперше з часів Кубинської ракетної кризи (ця назва Карибської кризи більш поширена у США - Ред.) у нас є пряма загроза застосування ядерної зброї, якщо все триватиме так само, - заявив Байден у Нью-Йорку. - Ми не стикалися з перспективою армагеддону з часів Кеннеді та Кубинської ракетної кризи".

++11:27++

Перепрофільована трофейна російська техніка зараз становить значну частку військової техніки України. Про це йдеться у щоденному огляді британської розвідки, який публікується у Twitter міністерства оборони країни.

Ймовірно, понад половина танкового парку України складається з такої російської техніки. За даними британської розвідки, Україна, ймовірно, захопила щонайменше 440 російських основних бойових танків і близько 650 інших броньованих машин після початку вторгнення 24 лютого.

"Те, що російські екіпажі не змогли знищити неушкоджену техніку перед відходом або здачею, свідчить про низький рівень підготовки та низький рівень бойової дисципліни", - вважають у британській розвідці. Вони припускають, що РФ і далі втрачатиме важке озброєння, оскільки російські війська деморалізовані і перебувають під сильним тиском у кількох секторах.

++10:50++

Під час чергового обстрілу військами РФ Запоріжжя одна з ракет впала у двір багатоповерхівки, пошкодивши будинок і комунальні мережі. Про це повідомив очільник Запорізької ОДА Олександр Старух.

"Відомо про одного постраждалого, у нього осколкові поранення. Йому вже надають медичну допомогу. Інформація уточнюється", - написав він у Telegram.

++10:43++

Використання РФ дронів іранського виробництва навряд чи істотно вплине на хід війни, вважають аналітики американського Інститут дослідження війни (ISW). Такого ефекту, як від використання Україною наданих США HIMARS, це не створює, йдеться у щоденному звіті інституту, опублікованому ввечері 6 жовтня.

РФ застосовує безпілотники проти цивільних цілей у тилах, ймовірно, сподіваючись створити нелінійні ефекти за допомогою терору, проте такі зусилля не приносять успіху, зазначають аналітики.

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++09:55++

Війська РФ завдали чергового ракетного удару по Запоріжжю, повідомляє очільник Запорізької ОДА Олександр Старух. Він закликав мешканців міста перебувати в укриттях через загрозу повторних обстрілів.

Інформації про наслідки удару Старух наразі не наводить.

++09:06++

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару військ РФ по Запоріжжю, який стався 6 жовтня, зросла до 11 людей, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

З-під завалів одного п'ятиповерхового житлового будинку рятувальники дістали тіла восьми загиблих та врятували шістьох людей. Водночас, за іншою адресою з-під завалів дістали тіла трьох загиблих та врятували 15 мешканців, йдеться у повідомленні.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

++08:38++

Внаслідок атак російських військових за добу 6 жовтня загинули двоє цивільних на Донеччині - у Бахмуті та Курдюмівці, повідомив очільник ОВА Павло Кириленко. Семеро мешканців регіону зазнали поранень.

Крім того, у Святогірську виявили ще сімох цивільних, убитих росіянами під час окупації, повідомив Кириленко у Telegram.

++08:30++

Війська РФ протягом ночі шість разів обстріляли Дніпропетровську область, повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко. За його даними, попередньо, люди не постраждали.

"У Нікополь прилетіли майже 40 російських снарядів. У місті пошкоджені кілька багатоповерхівок, більш ніж десять приватних будинків, господарські споруди, підприємство транспортної інфраструктури, газогони та електромережі", - повідомив він у Telegram.

Наразі триває обстеження території Марганецької громади, масштаби руйнувань уточнюються, додав Резніченко.

++08:05++

За минулу добу армія РФ завдала вісім ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснила понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню території Харківської, Сумської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Дніпропетровської, Миколаївської областей, повідомляє генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.

"Удари по Харкову, Запоріжжю, Миколаєву та Нікополю зроблено виключно з метою знищення цивільних помешкань та критичної інфраструктури міст", - зазначають у генштабі.

Українська авіація протягом минулої доби завдала 23 удари, уразивши опорний пункт, 15 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також сім зенітних ракетних комплексів військ РФ.

"Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили понад 20 БпЛА ворога. Серед них - 5 Орлан-10, 15 Shahed-136 та 1 Mohajer-6", - повідомляє генштаб ЗСУ.

Українські ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили п'ять районів зосередження російських військових, озброєння та військової техніки, п'ять позицій ППО, два засоби артилерії, склад боєприпасів та переправу, йдеться у зведенні.

Окрім того, в генштабі ЗСУ повідомляють, що на підкріплення російським військам у Донецькій області прибули 500 мобілізованих кримінальних злочинців. За даними генштабу, командирами новоприбулих підрозділів призначили офіцерів з числа колишніх російських правоохоронців. Крім того, командування російських військ видало розпорядження про вилучення мобільних телефонів у всіх мобілізованих, що прибувають, зазначають у генштабі ЗСУ.

++07:19++

Війська РФ знову завдали ударів по Запоріжжю, повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух. За його інформацією, цього разу для атаки були застосовані дрони, руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури у двох районах міста.

"Попередньо це були БПЛА Shahed-136. Саме тому містяни не чули надто гучних звуків вибухів. За попередньою інформацією, є один постраждалий, його ушпиталено. Інформація уточнюється", - написав Старух в Telegram.

Окрім того, Старух повідомив, що кількість жертв ракетного удару по Запоріжжю, який стався напередодні, зросла до семи.

"Підтверджено загибель семи мешканців обласного центру, ще мінімум п'ять осіб вважаються зниклими безвісти. Наразі продовжується розбір завалів, після чого можливо буде встановити точну кількість загиблих та постраждалих", - зазначив він.

Врятувати після удару вдалося 21 людину, повідомив Старух.