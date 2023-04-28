ЄСПЛ зобов'язав Росію виплатити грузинам 130 мільйонів євро

За порушення прав громадян Грузії під час російського вторгнення в країну в 2008 році РФ має протягом трьох місяців сплатити понад 129 мільйонів євро. Так постановив Європейський суд з прав людини.

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зобов'язав Росію виплатити громадянам Грузії понад 129 мільйонів євро як компенсацію за порушення їхніх прав під час військового вторгнення 2008 року. Про це йдеться у пресрелізі суду від п'ятниці, 28 квітня.

ЄСПЛ постановив, що РФ має відшкодувати щонайменше 23 тисячам жителів Грузії, які не змогли повернутися до своїх домівок в Абхазії та Південній Осетії, нематеріальну шкоду на загальну суму 115 мільйонів євро.

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Крім того, Росії присудили штраф у розмірі восьми мільйонів євро за шкоду щонайменше 412 людям, які постраждали від неможливості провести ефективне розслідування смерті загиблих під час бойових дій.

Жертвам тортур і дій, що принижують людську гідність, РФ повинна виплатити, згідно з постановою ЄСПЛ, понад п'ять мільйонів євро.

На виконання рішення суду Росії відвели три місяці. У Кремлі на рішення ЄСПЛ поки не відреагували.

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