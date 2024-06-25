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ЄСПЛ визнав Росію винною у порушенні прав людини у Криму

Ольга Журавльова
25 червня 2024 р.

Європейський суд з прав людини оголосив рішення у справі "Україна проти Росії" щодо порушень прав людини в окупованому Криму.

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Проросійські активісти проїжджають повз людей з українськими та кримськотатарськими прапорами, Сімферополь 2014
Київ звинувачує Росію у грубих порушеннях прав людини в окупованому КримуФото: picture-alliance/abaca/Y. Rafael

Європейський суд з прав людини  (ЄСПЛ)  у вівторок, 25 червня, оголосив вердикт Великої палати суду у справі  "Україна проти Росії (щодо Криму)" , повідомили у пресслужбі суду. Оголошення відбулося під час громадських слухань у Палаці прав людини у Страсбурзі.

Ухвалене рішення стосується не самої  анексії , а дій Росії після неї. У ньому зокрема йдеться про те, що Росія визнана винною у систематичних порушеннях прав людини в Криму. 

Серед іншого, "кримська справа" стосується переслідувань кримчан за проукраїнську позицію, депортації до Росії українських "засуджених" у сфабрикованих справах, повідомили у пресслужбі суду.

"Суд одноголосно постановив, що Росія повинна якнайшвидше вжити заходів для безпечного повернення відповідних ув'язнених, переведених з Криму до пенітенціарних установ, розташованих на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Скарги України

Україна, яка звернулася до найвищої судової інстанції Європи з першою скаргою ще у 2014 році, стверджувала, що Росія неодноразово порушувала права людини в Криму, відколи Москва анексувала цю територію всупереч міжнародному праву.

Звинувачення України включають придушення українських ЗМІ та української мови в школах, незаконні затримання представників кримськотатарської спільноти та українців, жорстоке поводження з цивільними особами. 

Росія бойкотувала слухання у ЄСПЛ

Слухання у міждержавній справі України проти Росії розпочалися у грудні 2023 року.

Як наголошувала під час слухань голова суду Сіофру О'Лірі, під час розгляду російська сторона не відповідала на листи і не коментувала докази, подані Україною, через що слухання щодо "кримської справи" ЄСПЛ провів без участі Росії.

Росія була виключена з Ради Європи після повномасштабного вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року. Як наслідок, вона більше не є членом Європейської конвенції з прав людини, за дотриманням якої слідкує суд у Страсбурзі. Однак суд все ще може виносити рішення щодо інцидентів, які сталися до виключення Росії.

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