ЄСПЛ схвалив екстрадицію американця, що воював на Донбасі

Європейський суд з прав людини підтримав екстрадицію з України до США колишнього американського ексвійськового Крейга Ленга, якого на батьківщині звинувачують у подвійному вбивстві.

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) не знайшов порушень норм Європейської конвенції з прав людини (ЄКПЛ) у рішенні українського суду екстрадувати з України до США колишнього американського військового Крейга Ленга, який з 2015 по 2019 роки воював на Донбасі. Про це йдеться в одноголосному рішенні ЄСПЛ, оприлюдненому у четвер, 9 листопада, у Страсбурзі.

Воював на Донбасі, скоїв вбивство у Флориді

33-річний Крейг Ленг - колишній американський військовий, який брав участь у бойових діях в Іраку та Афганістані. У 2015 році він приїхав в Україну. Воював на Донбасі у складі сил добровольчого українського корпусу "Правий сектор", добровольчого підрозділу "Грузинський національний легіон", згодом підписав контракт з ЗСУ і воював на передовій у районі Світлодарської дуги, повідомляють ЗМІ.

У 2018 році Ленг повернувся до США, у штат Флорида, де, як повідомляють американські правоохоронці, разом з напарником скоїв вбивство подружжя, якому нібито пообіцяв продати зброю. За даними слідства, коли чоловік та жінка приїхали в домовлене місце, Ленг та його напарник пограбували та вбили їх. Як повідомляє американська сторона, Ленг та його знайомий планували вирушити до Венесуели, де мали намір взяти участь у заворушеннях проти влади.

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США вимагають екстрадиції

У 2019 році українські правоохоронці затримали Ленга відповідно до ордера Інтерполу про арешт, коли він намагався перетнути кордон з боку Молдови. Український суд заарештував, а потім відпустив Ленга спочатку під домашній арешт, а потім з нього було знято і цей запобіжний захід.

Правоохоронні органи США вимагають від Києва екстрадувати Ленга на підставі підозри у скоєнні подвійного вбивства, а також низки інших правопорушень. Наразі, як повідомляють ЗМІ, Ленг проживає у передмісті Києва з дружиною-українкою та їхньою спільною дитиною.

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ЄСПЛ: смертна кара позивачу не загрожує

У березні 2021 року суд Києва схвалив екстрадицію Ленга. Проте його адвокати оскаржили це рішення в ЄСПЛ на підставі порушення статті 3 Європейської конвенції з прав людини про заборону нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження. За словами адвокатів, Крейгу Ленгу на батьківщині може загрожувати смертна кара або довічне ув’язнення без права на дострокове звільнення.

Проте ЄСПЛ такої загрози не побачив. "Європейський суд з прав людини вважає, що не буде порушенням статті 3 Конвенції, якщо заявник буде екстрадований до Сполучених Штатів Америки", - йдеться у рішенні. При цьому судді ЄСПЛ нагадують, що на прохання Генпрокуратури України міністерство юстиції США у 2020 році надало свої гарантії того, що Ленга не буде засуджено до смертної кари і він "матиме можливість вимагати пом’якшення терміну довічного ув’язнення у разі, якщо його буде призначено".