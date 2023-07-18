ЄСПЛ не розглядатиме скаргу Росії проти України

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) одноголосно вирішив вилучити з реєстру справ міждержавну скаргу Російської Федерації проти України, яка була подана у липні 2021 року і у якій російська сторона звинувачувала Київ у загибелі пасажирів літака рейсу МН17, у вбивствах та викраденні мирних громадян та дискримінації російськомовного населення. Рішення ЄСПЛ оприлюднене у вівторок, 18 липня, у Страсбурзі.

Судді ЄСПЛ вказали на небажання російської сторони підтримувати належну комунікацію, необхідну для розгляду справи. "Суд дійшов висновку, що російський уряд більше не бажає продовжувати розгляд своєї справи, оскільки неодноразово не відповідав на його (Суду. - Ред.) листи", - ідеться у рішенні. Крім того, Суд "не знайшов підстав, пов'язаних з дотримання прав людини, як визначено Конвенцією (Європейська конвенція з прав людини. - Ред.) та її протоколами, які вимагали б тим не менш продовжувати розгляд справи".

Москва припинила комунікацію з ЄСПЛ

Міждержавна скарга російського уряду проти України охоплювала період від 2014 року і містила звинувачення Києва у "застосуванні адміністративної практики", що полягала у "вбивствах, викраденнях, примусовому переміщенню осіб, у порушенні права голосувати, обмеженнях на використання російської мови, нападах на російські посольства та консульства". Російська сторона також звинувачувала Україну в припиненні водопостачання Криму і покладала на неї відповідальність за авіакатастрофу літака Малайзійських авіаліній.

У рішенні ЄСПЛ повідомляється, що станом на квітень 2022 року російський уряд надав дві тисячі комплектів документів на підтримку своєї скарги. Проте після цього Москва не відповідала на запити Суду і на його прохання надіслати переклад документів. РФ також залишила без відповіді лист ЄСПЛ від листопада 2022 року із запитання про те, чи має вона намір продовжувати розгляд своєї заяви проти України.

При цьому судді ЄСПЛ звернули увагу на те, що звинувачення, висунуті урядом РФ проти України, багато у чому дублюють понад 8,5 тисячі індивідуальних скарг, вже поданих до суду "проти України, Росії чи обох держав".

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Наразі на різних стадіях розгляду ЄСПЛ перебуває чотири міждержавні скарги "Україна проти Росії". Зокрема, йдеться про так звану "Кримську справу", у якій вже очікується рішення по суті, та спільну скаргу України та Нідерландів щодо порушення прав людини на окупованих територіях Донбасу, включно зі справою про збиття малайзійського літака рейсу МН-17. Крім того, це скарга, у якій Росія називається причетною до цілеспрямованих вбивствах політичних опонентів, і справа про захоплення українських моряків та суден у Керченській протоці у 2018 році.

Через війну проти України Росія була виключена з Ради Європи 16 березня 2022 року. Після завершення шестимісячного перехідного періоду РФ остаточно перестала бути стороною Конвенції. Проте ЄСПЛ зберігає компетенцію розглядати заяви і скарги, подані проти Росії, якщо вони стосуються подій, які сталися до 16 вересня 2022 року.