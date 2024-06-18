ЄСПЛ оголосить вердикт у "кримській справі" України проти РФ

Європейський суд з прав людини оголосить рішення у справі "Україна проти Росії" щодо Криму. Ця судова епопея тягнеться з 2014 року.

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) наступного вівторка, 25 червня, оголосить вердикт Великої палати суду у справі "Україна проти Росії (щодо Криму)". Оголошення рішення відбудеться під час громадських слухань у Палаці прав людини у Страсбурзі, засідання розпочнеться об 11-й годині, повідомили у пресслужбі суду у вівторок, 18 червня.

Справа "Україна проти Росії" базується на трьох скаргах, які Україна подала до ЄСПЛ у 2014, 2015 і 2018 роках. Київ звинувачує Росію у грубих порушеннях прав людини в окупованому Криму. Згідно з позицією української влади, Росія відповідальна за порушення низки статей Європейської конвенції із прав людини, серед яких право на життя, недопущення нелюдського поводження та катувань, право на свободу і безпеку, на справедливий суд, на свободу віросповідання, право на освіту та вільне пересування.

У Києві стверджують, що в Криму з 2014 року відбуваються системні порушення прав людини, які вчиняються та покриваються окупаційною владою. Оскільки ситуація на окупованому півострові де-факто контролюється Москвою, Росія має відповідати за грубі порушення прав незалежних журналістів, активістів, представників кримськотатарської спільноти та українців, які відкрито висловлювали свій протест проти російської окупації Криму, заявили представники України в суді.

У грудні 2020 року ЄСПЛ визнав "кримську справу" прийнятною для розгляду і підтвердив, що Росія здійснює ефективний контроль території півострова з 27 лютого 2014 року.

Слухання у справі відбулися двічі - 11 вересня 2019 року і 13 грудня 2023 року. На останніх слуханнях у грудні минулого року були присутні представники української влади, а Росія як країна-відповідач своїх представників на слухання у цій справі не направила.

Росію було виключено зі складу Ради Європи (РЄ) через збройну агресію проти України у березні 2022 року. З 16 вересня того ж року вона офіційно перестала бути стороною Європейської конвенції із прав людини.