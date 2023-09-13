ЄС зняв санкції з трьох росіян

Євросоюз подовжив дію індивідуальних санкцій щодо Росії за агресію проти України ще на пів року, але виключив з переліку чотирьох росіян, один з яких - загиблий в Україні російський офіцер.

Європейський Союз продовжив дію персональних антиросійських санкцій ще на пів року - до 15 березня 2024 року. Водночас зі списку вилучили чотирьох громадян РФ, повідомляється в середу, 12 вересня, на сайті Європейської Ради.

Імена росіян, з яких знімаються санкції, в пресрелізі не уточнюються. У Брюсселі підтвердили DW, що йдеться про:

бізнесмена Григорія Березкіна, який перебуває у близькому оточенні президента РФ Володимира Путіна та задіяний у низці секторів, включаючи ЗМІ, інфраструктуру й енергетику;

мільярдера Фархада Ахмедова, який працює в російському нафтогазовому секторі;

колишнього главу російської компанії електронної комерції Ozon Олександра Шульгіна.

Раніше джерела агенції Reuters пояснили, що підстави внесення цих осіб до санкційного списку "вважаються юридично слабкими, а це означає, що ЄС не впевнений, чи вони вистоять у суді, якщо будуть оскаржені".

Четвертий виключений з переліку - російський офіцер Георгій Шуваєв, який загинув минулого року на війні РФ проти України.

Індивідуальні санкції ЄС за порушення територіальної цілісності України запроваджені з 2014 року до близько 1800 фізичних та юридичних осіб. Вони передбачають обмеження на поїздки для фізичних осіб, заморожування активів і заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів особам, включеним до переліку.

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