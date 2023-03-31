ЄС засудив затримання в РФ американського журналіста

Європейський Союз (ЄС) засуджує затримання журналіста і громадянина США в Росії Евана Гершковича. Про це ввечері четверга, 30 березня, заявив верховний представник із зовнішньої та безпекової політики Європейського Союзу Жозеп Боррель.

"Журналісти повинні мати змогу вільно займатися своєю професією і заслуговують на захист", - написав головний європейський дипломат у мікроблозі Twitter. У своєму дописі Боррель зазначив, що "російська влада вкотре демонструє систематичне нехтування свободою ЗМІ".

Раніше того ж дня влада США закликала всіх американських громадян негайно покинути територію РФ. Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі заявив журналістам, що висунуті проти Гершковича звинувачення стали несподіванкою для американської влади. Не було жодного попередження чи ознак того, що РФ планує якісь серйозні дії проти журналістів, додав він. У таких умовах присутність громадян США в Росії викликає глибоке занепокоєння, наголосив Кірбі.

Державний секретар США Ентоні Блінкен випустив окрему заяву щодо затримання Гершковича. "Громадяни США, які проживають або подорожують Росією, повинні негайно покинути її", - йдеться в ній.

Заяву випустила і речниця Білого дому Карін Жан-П'єр. Вона закликала американців прислухатися до застережень уряду та не подорожувати до Росії, а тих, хто вже перебуває там - виїхати. За її словами, президент США Джо Байден поінформований про затримання, а Держдеп перебуває в прямому контакті з російським урядом, зокрема активно працює над забезпеченням консульського доступу до Гершковича.

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У чому РФ звинувачує американського журналіста

За твердженням російської Федеральної служби безпеки (ФСБ), Гершкович "збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність одного з підприємств військово-промислового комплексу". Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що репортера "затримали на місці злочину".

Тим часом єкатеринбурзький політтехнолог Ярослав Ширшиков і російський журналіст Дмитро Колєзєв стверджує, що журналіста останнім часом цікавило ставлення до приватної військової компанії "Вагнер" у суспільстві, а також він збирався поговорити з працівниками оборонних підприємств про їхнє ставлення до війни Росії проти України, сподіваючись спіймати когось біля прохідної" "Уралвагонзаводу" у Нижньому Тагілі або біля дослідного конструкторського бюро "Новатор" у Єкатеринбурзі.

WSJ твердження ФСБ рішуче заперечує. До приходу в це видання Гершкович працював у московському бюро агентства AFP, до того був репортером англомовного новинного сайту The Moscow Times. Його матеріали також з'являлися в The New York Times, Foreign Policy, Politico Europe. Як пише AFP, 31-річний Гершкович володіє російською мовою. Його батьки живуть у США, але походять з СРСР. Сам він прожив у Москві шість років.

Associated Press зауважує, що Гершкович став першим репортером американського ЗМІ, якого заарештували за звинуваченням у шпигунстві в Росії з часів "холодної війни".

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