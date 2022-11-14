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Арешт демонстрантів в Ірані
Арешт демонстрантів в ІраніФото: SalamPix/abaca/picture alliance
ПолітикаЄвропа

ЄС запроваджує нові санкції проти Ірану

Євген Жуков | Анастасія Шепелева
53 хв. тому

Країни ЄС домовилися запровадити нові санкції проти Ірану через порушення прав людини. За даними агентства dpa, до санкційного списку внесено понад 30 осіб та організацій.

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Через серйозні порушення прав людини в Ірані Європейський Союз вирішив запровадити нові санкції проти Тегерана. На зустрічі в Брюсселі в понеділок, 14 листопада, міністри закордонних справ 27 держав ЄС одноголосно ухвалили рішення запровадити штрафні заходи проти фізичних осіб та організацій в Ірані, які несуть відповідальність за порушення, це підтвердили агентству dpa кілька дипломатів.

Санкції, що передбачають заборону на в'їзд і заморожування активів у ЄС, стосуватимуться 31 особи та організації, включно з керівництвом Корпусу Вартових Ісламської революції.

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Брюссель вводить нові санкції на тлі жорсткого придушення протестів, що спалахнули в Ірані після смерті 22-річної  Махси Аміні.  Її заарештувала поліція моралі 13 вересня за звинуваченням у порушенні ісламських правил носіння одягу, а через три дні дівчина померла.  Поліція стверджує, що Махсі Аміні стало погано у відділку, звідки її відвезли в лікарню. За версією рідних, причиною смерті стали побої під час затримання.

Винесено перший смертний вирок

За даними правозахисників, на сьогодні заарештували вже майже 15 тисяч учасників демонстрацій, які прокотилися країною після смерті дівчини. За даними американської правозахисної організації Human Rights Activists News Agency (HRANA), під час акцій загинули щонайменше 330 людей. Одного з демонстрантів засудили до смертної кари, ще п'ятьох - до тюремних термінів.

Перший пакет санкцій у зв'язку з подіями в Ірані Євросоюз ухвалив у середині жовтня. Він був спрямований проти іранської поліції моралі та понад десятка інших осіб і організацій.

Крім санкцій за порушення прав людини, ЄС запровадив санкції проти Тегерана за підтримку війни Росії в Україні. Під штрафні заходи зокрема потрапили компанія Shahed Aviation Industries і троє високопоставлених військових. Як вважають у Брюсселі, вони причетні до розробки та постачання в Росію бойових безпілотників, які використовуються у війні проти України.

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