ЄС запровадив санкції проти представників судової системи РФ

Прокурори, судді та слідчі російської окупаційної влади потрапили під санкції ЄС за грубі порушення прав людини в анексованому Росією Криму. Санкційний список поповнили шість осіб.

Рада Європейського Союзу в п'ятницю, 8 вересня, запровадила обмежувальні заходи щодо шістьох осіб, відповідальних за грубі порушення прав людини в Російській Федерації та на тимчасово окупованих Росією територіях України.

Санкційний список ЄС поповнили прокурори та судді, які працювали в судах, створених російськими окупаційними силами в анексованому Росією Криму. Вони брали участь у політично мотивованих судових процесах проти журналіста Владислава Єсипенка, засудженого до 6 років позбавлення волі, та кримського татарина Нарімана Джелялова, ідеться в заяві Ради ЄС.

Крім того, до списку занесено двох співробітників Федеральної служби безпеки РФ, які або брали участь у тортурах Єсипенка, або вели слідство у його справі, а також у справах представників кримсько-татарської громади та Свідків Єгови в Криму.

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"Російський режим використовує судову систему як інструмент для численних грубих порушень прав людини", - сказано в заяві Ради ЄС. Зокрема, вказується на серйозні порушення прав осіб, які виступають проти правлячого режиму, а саме свободи думок та їхнього вираження.

"ЄС не визнає спробу незаконної анексії Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, що є порушенням міжнародного права, включно зі Статутом ООН. Євросоюз залишається непохитним у своїй прихильності незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - наголосили у Брюсселі.

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Таким чином, обмежувальні заходи Євросоюзу в рамках режиму глобальних санкцій у сфері прав людини тепер поширюються на 67 фізичних і 20 юридичних осіб. Щодо зазначених осіб запроваджено режим заморожування активів, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. На фізичних осіб накладено заборону, яка не дає їм змоги в'їжджати на територію ЄС і прямувати через неї транзитом.

Глобальний режим санкцій ЄС у сфері прав людини було засновано 7 грудня 2020 року. Він застосовується до таких злочинів, як геноцид, злочини проти людяності та інші серйозні порушення або зловживання правами людини, як-от тортури, рабство, позасудові страти, довільні арешти і затримання.