ЄС запровадив нові санкції щодо ПВК "Вагнер" і ЗМІ Пригожина

Санкції щодо ПВК "Вагнер" та ЗМІ її засновника Євгена Пригожина - РІА ФАН були запроваджені за дії, що загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

У санкційний список Європейського Союзу в четвер, 13 квітня, були внесені ПВК "Вагнер" і пропагандистське ЗМІ, що входить до медіагрупи "Патріот" засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина - РІА ФАН. Санкції були запроваджені за дії, що загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України або підривають їх, йдеться в офіційному журналі ЄС.

ПВК "Вагнер" очолила напади на українські міста Соледар та Бахмут у січні 2023 року та бере активну участь в агресивній війні Росії проти України, зазначається в документі. "Таким чином, "Група Вагнера" несе відповідальність за матеріальну підтримку дій, які підривають та загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України", - резюмують у Брюсселі.

У журналі вказується, що РІА ФАН займається проурядовою пропагандою та дезінформацією про агресивну війну Росії проти України, наприклад, називає війну "місією, покликаною зупинити "українських нацистів", і пропагує дії ПВК "Вагнер". "Таким чином, РІА ФАН матеріально підтримує дії та політику, які підривають та загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України", - наголошується в документі.

Служба безпеки України 12 квітня повідомила про початок досудового розслідування у зв'язку з публікацією в інтернеті відео вбивства імовірно українського військовополоненого ймовірно найманцями ПВК. Світова спільнота висловила своє обурення побаченим. "На жаль, це не поодинокий випадок. У нещодавніх звітах місія ООН зафіксувала низку серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, у тому числі скоєних щодо військовополонених. Ці останні порушення також необхідно належним чином розслідувати, а винних слід притягнути до відповідальності", - зазначили в моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні.

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Інші санкції проти "Групи Вагнера"

ПВК "Вагнер" вже перебуває під санкціями ЄС, запровадженими 13 грудня 2021 року. Тоді до списку санкцій також потрапили вісім фізичних осіб і три пов'язані з нею компанії.

"Група Вагнера" набирала, тренувала і направляла приватних військових співробітників у зони конфлікту в усьому світі, щоб сіяти насильство, грабувати природні ресурси та залякувати цивільних осіб, порушуючи міжнародне право", - заявили тоді в Брюсселі. Серед країн, де ПВК Вагнера здійснювала "дестабілізуючі дії", названі Україна (на Донбасі), Лівія, Сирія та Центральноафриканська Республіка.

Обмеження запровадили в рамках різних санкційних режимів щодо підриву територіальної цілісності та суверенітету України, ситуації в Лівії, Сирії, а також за грубі порушення прав людини. Зокрема, за дії в Україні під санкції потрапили засновник ПВК Дмитро Уткін (позивний Вагнер), а також найманці Денис Харитонов та Сергій Щербаков.

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Санкції полягають у заморожуванні всіх активів на території ЄС осіб, що під них потрапили. Особам та компаніям в Євросоюзі заборонено надавати кошти чи ресурси тим, хто числиться у списку. Крім того, фізособам заборонено в'їжджати до країн ЄС.

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