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"Європейське політичне співтовариство" має сприяти зближенню ЄС і країн Європи, які не входять до блоку.Фото: picture alliance / ASSOCIATED PRESS
ПолітикаЄвропа

ЄС запросив Україну долучитися до нового євротовариства

Степан Смишляєв
15 хв. тому

Новий форум, створений за ініціативою Еммануеля Макрона, має на меті покращити співпрацю з партнерами ЄС у Європі. Однак у блоці не хочуть, щоб він став "альтернативою розширенню ЄС".

https://www.dw.com/uk/es-zaprosiv-ukrainu-dolucitisa-do-novogo-evrotovaristva/a-63212008

17 держав, які не є членами Європейського Союзу, включно з Україною, були запрошені на перше засідання нового європейського політичного форуму "Європейське політичне співтовариство", яке відбудеться в Чехії 6 жовтня, повідомив у четвер, 22 вересня, офіційний представник ЄС, пише dpa.

Окрім України, запрошені Швейцарія, Туреччина, Великобританія, Албанія, Вірменія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Грузія, Ісландія, Косово, Ліхтенштейн, Республіка Молдова, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія та Сербія.

Учасники обговорять безпекові питання, міграцію, зміну клімату, а також поточну економічну ситуацію. Офіційних декларацій чи спільних позицій за підсумками зустрічі оголошувати не планується. Зустріч відбудеться напередодні неформального саміту лідерів ЄС.

Що таке "Європейське політичне співтовариство"

Новий форум - цеініціатива президента Франції Еммануеля Макрона, яка має на меті сприяти покращенню співпраці з партнерами ЄС у Європі. Він запропонував створити новий майданчик для співпраці у травні, обговорюючи перспективи вступу України до ЄС

"Навіть якщо ми надамо їм (Україні. - Ред.) статус кандидата завтра, то ми всі чудово знаємо, що процес того, щоб дозволити їм приєднатися, займе декілька років, а по суті, без жодних сумнівів, декілька десятиліть", - заявив тоді Макрон.

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У зв'язку з цим він запропонував побудувати ширшу політичну спільноту демократичних держав довкола ЄС для "співробітництва у сфері безпеки, енергетики, транспорту, інвестицій, інфраструктури та пересуванні людей".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) нещодавно підтримав створення співтовариства, але наголосив, що воно "не повинно бути альтернативою розширенню ЄС", зазначає dpa. Наразі від жодної країни не надходила офіційна інформація про участь у засіданні нового об'єднання.

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