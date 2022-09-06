ЄС запропонує Україні п'ять мільярдів євро макфрофіну

195-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події вівторка, 6 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 5 вересня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події вівторка, 6 вересня (час київський).

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Минулої доби внаслідок обстрілів з боку РФ Донеччини поранень зазнали четверо мирних жителів. Вночі російська армія завдала ракетного удару по Курахівській гімназії №2. Одне крило чотириповерхової будівлі гімназії знищене, пошкоджені прилеглі житлові багатоповерхівки. Жертв немає.

Як повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, це вже 274-а школа в області, обстріляна російськими солдатами з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Всього за пів року на Донеччині пошкоджень зазнали 615 закладів освіти.

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Армія РФ завдала ракетних ударів по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Про це повідомляє мер міста Олександр Вілкул. Ніяких подробиць щодо об'єктів ураження поки немає.

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У Німеччині пройшли акції проти високих цін на енергоносії

В Лейпцигу ввечері 5 вересня пройшли демонстрації проти енергетичної та соціальної політики федерального уряду Німеччини.

Фото: Christian Mang/REUTERS

У мітингах взяли участь до чотирьох тисяч людей від Лівої партії та вкрай правих груп, наприклад, Freie Sachsen ("Вільна Саксонія"), визнаної в ФРН правоекстремістською та антиконституційною. Протестувальники вважають недостатніми останні заходи уряду у відповідь на різке зростання цін на енергоносії та продукти харчування щодо допомоги населенню обсягом 65 мільярдів євро. Співголова Лівої партії назвав це "несерйозним пакетом" і закликав продовжувати тиск на уряд.

Читайте детальніше: У Німеччині відбулися акції проти високих цін на енергоносії

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Російська армія знову обстріляла вночі Нікопольський район Дніпропетровської області. "Тричі накрили район "Градами". У Нікополі завдали удар по житлових кварталах. Поранені двоє людей - чоловік та жінка. Вони госпіталізовані. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. У місті пошкоджені 20 багатоповерхових та 11 приватних будинків. Один будинок зруйнований. Ворожі снаряди поцілили по дитячому садочку, двох ліцеях, центру технічної творчості та спортивному клубу. У місті понівечені кілька газогонів та автівок. Зачепило і декілька ліній електропередач. Без світла понад 2000 сімей", - написав голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Facebook.

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Армія РФ обстріляла Індустріальний район Харкова. Про це вночі повідомив мер міста Ігор Терехов. "В одному випадку потрапляння в приватний житловий будинок. Під час розбору завалів знайдено тіло жінки. У другому випадку ракета прилетіла неподалік приватного житла. Від розльоту осколків спалахнув будинок. Без постраждалих", - написав він у Telegram.

++07.49++

Збройні сили України (ЗСУ) відбили 5 вересня спроби наступу російської армії в районах Соледара, Зайцевого, Шахти Бутівка та Спартака, повідомляється у ранковому зведенні генерального штабу ЗСУ.

"Ворог продовжує вчиняти протиправні дії та розміщує особовий склад і військову техніку у дитячих садках (Верхній Рогачик), храмах Московського патріархату (Червоний Маяк) в Херсонській області, а також використовує Святотроїцький храм у Малій Комишувасі Харківської області, як польовий шпиталь", - йдеться в повідомленні.

Армія РФ за добу завдала трьох ракетних і понад 35 авіаційних ударів, а також здійснила близько 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Ніч на вівторок розпочалась з ракетних ударів по цивільних об'єктах у Бахмуті та Костянтинівці.

Сили протиповітряної оборони збили керовану крилату ракету над Миколаївською областю. ЗСУ вразили декілька взводних опорних пунктів, п'ять позицій зенітних ракетних комплексів та артилерійську батарею РФ.

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Єврокомісія запропонує Україні п'ять мільярдів євро макфрофіну

Європейський Союз готовий надати Україні ще п'ять мільярдів євро, повідомила очільниця Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). "Ситуація в Україні все ще потребує нашої неослабленої підтримки. До 10 мільярдів євро, які ми надали на даний момент, ми запропонуємо на додаток ще п'ять мільярдів євро макрофінансової допомоги цього тижня. ЄС буде на боці України стільки, скільки потрібно", - написала вона в Twitter після засідання Ради асоціації Україна - ЄС.