ЄС закликав РФ повернутись до "зернової угоди"

249-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події неділі, 30 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 29 жовтня. На цій сторінці DW розповідає про події неділі, 30 жовтня (час київський).

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Ймовірно, саме Україна стояла за проведеною 29 жовтня атакою на базу Чорноморського флоту РФ у бухті Севастополя. Такий висновок містить нещодавній аналітичний звіт про перебіг війни в Україні, складений фахівцями американського інституту дослідження війни (ISW). Як зазначили аналітики ISW, численні кадри з соціальних мереж засвідчили застосування невідомої кількості безпілотних надводних апаратів, від ударів яких зазнав пошкоджень щонайменше один фрегат класу "Григорович" у Севастополі 29 жовтня. Щодо російської сторони, то вона не визнає жодних пошкоджень фрегата класу "Григорович", так само як свого часу міноборони Росії заперечувало будь-які пошкодження крейсера "Москва".

Також ISW нагадують, що напади на військові судна у воєнний час є законними актами війни, а не "терористичними атаками", як це стверджують у Москві. Україна не взяла на себе відповідальності за цей напад. Утім, на думку аналітиків ISW, навіть якщо Київ віддав наказ атакувати російський Чорноморський флот, то це пропорційна, і навіть "стримана" відповідь. Крім того, рішення політичного й військового керівництва України завдати удару по фрегату, оснащеному крилатими ракетами типу "Калібр" - доцільний крок з огляду на посилення російської тактики масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі, зазначають американські військові аналітики.

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Держсекретар Ентоні Блінкен засудив вихід РФ з зернової угоди. У своїй заяві він наголосив, що США жалкують через такий крок російського керівництва, адже від подальшої дії угод про вивезення зерна з українських портів залежить продовольча безпека багатьох бідніших країн світу. На тлі цього Блінкен нагадав, що впродовж попередніх кількох місяців дії угоди вдалося вивезти понад 9 мільйонів тонн агропродукції, що знизило глобальні ціни на продовольство.

"Ініціатива стала успішною і має тривати. Будь-які дії Росії, спрямовані на зрив цього критично важливого експорту зерна, по суті, є заявою про те, що люди й родини в усьому світі повинні платити більше за їжу або голодувати. Призупиняючи цю угоду, Росія знову робить продовольство зброєю у війні, яку вона сама розпочала, безпосередньо впливаючи на країни з низьким і середнім рівнем доходу і світові ціни на продовольство, а також посилюючи й без того жахливу гуманітарну кризу і брак продовольчої безпеки", - наголосив глава американської дипломатії.

"Закликаємо владу РФ відновити участь в ініціативі, повністю дотримуючись домовленостей і працювати задля того, щоб люди у всьому світі могли й далі мати вигоди, яким посприяла ініціатива", - заявив Ентоні Блінкен.

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У ніч проти неділі російські окупаційні війська з важкої артилерії обстріляли місто Нікополь, постраждало підприємство з вивезення побутових відходів, без жертв, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. "Накрили вогнем із важкої артилерії сам Нікополь. Обійшлося без постраждалих", - написав він у Telegram-каналі. Резніченко додав, що в місті понівечено 10 багатоповерхових і приватних будинків, господарські споруди та газопровід. Крім того, під обстріл потрапило місцеве підприємство із вивезення побутових відходів. "Там виник спалах. Пожежники із полум'ям впоралися. Серйозно пошкоджено авто підприємства", - написав посадовець.

Згодом Резніченко повідомив про повторний обстріл з боку росіян. "Під вогонь потрапила Марганецька громада. Попередньо, одна людина поранена. Це 73-річна жінка. Вона у лікарні. Пошкоджені будинки. Деталі обстрілу з'ясовуються", - написав чиновник.



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Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель вважає, що рішення Росії про призупинення участі в "зерновій угоді" щодо експорту збіжжя Чорним морем "ставить під загрозу головний маршрут експорту украй потрібних зерна й міндобрив, (що є необхідним. - Ред.) для подолання глобальної продовольчої кризи, спричиненої розв'язаною війною (самої ж Росії. - Ред.) проти України". Про це головний європейський дипломат заявив у своєму дописі у соцмережі Twitter. "ЄС закликає Росію скасувати своє рішення", - написав Боррель.

Напередодні офіційна Москва заявила про призупинення виконання угоди, назвавши причиною атаку безпілотників на військові кораблі Чорноморського флоту РФ у окупованому Севастополі.

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На Донеччині правоохоронці виявили ще п'ять тіл цивільних, які загинули під час російської окупації, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. За даними чиновника, два тіла виявили у Коровиному Яру, ще два у Святогірську та одне у Лимані. Крім того, за 29 жовтня стало відомо про п'ятьох мирних жителів Донеччини, котрі загинули внаслідок російських обстрілів - в Антонівці, Первомайському, Дружбі, Кліщіївці та Єлизаветівці. Ще 8 людей за вчора отримали поранення, додав посадовець.

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Президент США Джо Байден та його адміністрація різко засудили вихід РФ із "зернової угоди", що дозволяла експортувати зерно з українських портів. Виступаючи перед журналістами, Байден назвав рішення російської влади "вкрай обурливим", а також застеріг, що цей крок лише посилить проблему недоїдання й голоду в світі, повідомляє Bloomberg.

Також у Білому домі заявили, що Росія використовує продовольство як зброю. "Росія знову намагається використати розпочату нею війну як привід для перетворення продовольства на зброю, від чого безпосередньо потерпають країни, що потребують його, і це впливає на світові ціни на продовольство, а також посилює і без того жахливі гуманітарні кризи та брак продовольчої безпеки", - заявила речниця Ради національної безпеки Едрієнн Вотсон.

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Новий посол України в Берліні Олексій Макєєв застеріг Німеччину від надання притулку росіянам, які тікають від мобілізації. "Тікають молоді чоловіки, які ні про що не шкодують, але хочуть уникнути служби в армії й у результаті роз'їжджають кортежами німецькими містами, розмахуючи російськими прапорами", - заявив він в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag .

За словами українського дипломата, прийом російських утікачів від мобілізації - це "загроза безпеки" не тільки для Німеччини, а й "для всіх молодих українок з дітьми, яким, зрештою, доведеться сидіти навпроти цих чоловіків у гуртожитках для біженців". "Було б неправильно з боку Німеччини приймати російських дезертирів", - упевнений Макєєв.

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Тим часом у Києві повідомили, що минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія ЗСУ завдали ударів по 29 районах зосередження російських сил, було вражено 17 наземних і повітряних цілей, серед яких ракета "Іскандер-К" та два засоби ППО. Як повідомив Генштаб ЗСУ на своїй Facebook, авіація Сил оборони протягом доби завдала по 32 удари по російських позиціях та місцях дислокації. З них 23 - по районах зосередження озброєння та військової техніки, 3 - по взводних опорних пунктах, а також 6 - по позиціях протиповітряної оборони. А сили української протиповітряної оборони збили ракету "Іскандер-К" та 2 ворожі БПЛА "Орлан -10".

Водночас за поточну добу підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 6 районів зосередження озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, 2 засоби протиповітряної оборони та 9 інших важливих військових об'єктів, йдеться в повідомленні.

Незалежних підтверджень цієї інформації немає.

++07.43++

Минулої доби російські окупаційні сили завдали п'ять ракетних і 23 авіаційні удари, а також понад 100 обстрілів із РСЗВ, повідомили в Генштабі ЗСУ. "Постраждали райони більш як 45 населених пунктів. Серед них - Слов'янськ і Сіверськ Донецької області, Запоріжжя та Новоолександрівка на Херсонщині", - йдеться у зведенні на Facebook-сторінці Генштабу ЗСУ .

++07.25++

Домовленості про рух суховантажів морським гуманітарним коридором, створеним у рамках чорноморської зернової ініціативи, 30 жовтня не досягнуто, повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ). "СКЦ вивчає ситуацію, що склалася, оцінюючи наслідки для діяльності СКЦ та обговорюючи наступні кроки", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що до 30 жовтня "не досягнуто спільної угоди щодо руху суден, що відбувають і прибувають".

Координатор ООН у СКЦ Амір Абдулла "довів до відома турецької та української делегацій центру" повідомлення, що надійшло від делегації РФ щодо призупинення участі у чорноморській зерновій ініціативі, наголошується в повідомленні. У Центрі уточнили, що зараз понад 10 суден, що входять і виходять з українських портів, очікують на можливість зайти в морський гуманітарний коридор. "29 жовтня дев'ять суден (п'ять, що відбувають і чотири, які прибувають) без проблем пройшли морським гуманітарним коридором", - повідомили в СКЦ.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закинув Росії чергову маніпуляцію на тлі блокування нею "зернового коридору". "Голодний піар Росії. Москва обіцяє безплатно передати іншим країнам 500 тисяч тонн зерна (швидше за все, вкраденого з України) протягом найближчих 4 місяців. Але, зруйнувавши зерновий коридор, Росія блокує 2 мільйони (!) тонн зерна для Алжиру, Ємену, В'єтнаму, Бангладеш та інших прямо зараз", - написав Кулеба у соцмережі Twitter.